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前4月陸資來台、台資赴陸投資額 雙雙增逾60%
投審會今（20）日公布統計數據，前四月陸資來台、台資赴陸的投資額，分別比去年同期成長61.65%、63.31%，為兩岸經貿寒冬捎來一絲暖意。其中，4月對陸投資額也年增60%，顯示台資赴陸投資意願回升。
陸資來台投資方面，前四月投資件數為41件，年減4.65%；投資額4,183萬9,000美元（約新台幣12億5,517萬元），年增61.65%。投審會表示，主要因為2月核准香港商津耀發展有限公司以新台幣3.6億元投資微邦科技股份有限公司、香港商上緯(香港)投資有限公司以新台幣2.24億元增資上緯興業股份有限公司等大型投資案所致。
4月陸資來台投資數為11件，投資額642萬9,000美元，下滑57%。
自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資投資件數為1,412件，投資額23億2,681萬美元（約新台幣698.4億元）。前三名行業分別為，批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。
台商赴陸投資方面，前四月投資件數為175件，年減9.33%；投資額23億8,084萬美元（約新台幣714.2億元），年增63.31%。投審會稱，主因為1至2月核准國喬石油化學股份有限公司以3.76億餘美元，在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元，間接增資大陸地區投資事業達富電腦(常熟)有限公司等大型投資案所致。
4月台資赴大陸投資數為44件，投資額為3億7,140萬美元，成長60%。
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