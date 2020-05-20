前4月陸資來台、台資赴陸投資額 雙雙增逾60%

「人類對大自然的汙染與破壞，即將加倍奉還...。」由於武漢肺炎的全球大流行，2020年的Q1是全世界自二戰以來，環境汙染增加率最低的時刻，之中又以疫情最早爆炸、空汙問題也一向嚴重的中國最是明顯。但根據芬蘭環保智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）的最新數據，中國3月份的空汙狀況，雖比去年同期減少40%。但這波「疫情環保假期」卻從4月開始因復工政策急速退場，到了5月空汙更是變本加厲、超越了去年同期的汙染比率——與此同時，英國科學期刊《自然氣候變化》19日也公布研究，稱全球3月的碳排總量雖然銳減17%，但各國政府若不能追加對策，因「防疫行為」而劇變的交通習慣，恐將造成更長期而嚴重的汙染與暖化衝擊。

2020-05-20 12:58