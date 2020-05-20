快訊

「退群王」川普又來了！美威脅退世衛 對台是好是壞？

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前4月陸資來台、台資赴陸投資額 雙雙增逾60%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年前四月台商赴陸投資件數為175件，年減9.33%；投資額23億8,084萬美元（約新台幣714.2億元），年增63.31%。照片／投審會官網
今年前四月台商赴陸投資件數為175件，年減9.33%；投資額23億8,084萬美元（約新台幣714.2億元），年增63.31%。照片／投審會官網

投審會今（20）日公布統計數據，前四月陸資來台、台資赴陸的投資額，分別比去年同期成長61.65%、63.31%，為兩岸經貿寒冬捎來一絲暖意。其中，4月對陸投資額也年增60%，顯示台資赴陸投資意願回升。

陸資來台投資方面，前四月投資件數為41件，年減4.65%；投資額4,183萬9,000美元（約新台幣12億5,517萬元），年增61.65%。投審會表示，主要因為2月核准香港商津耀發展有限公司以新台幣3.6億元投資微邦科技股份有限公司、香港商上緯(香港)投資有限公司以新台幣2.24億元增資上緯興業股份有限公司等大型投資案所致。

4月陸資來台投資數為11件，投資額642萬9,000美元，下滑57%。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資投資件數為1,412件，投資額23億2,681萬美元（約新台幣698.4億元）。前三名行業分別為，批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

台商赴陸投資方面，前四月投資件數為175件，年減9.33%；投資額23億8,084萬美元（約新台幣714.2億元），年增63.31%。投審會稱，主因為1至2月核准國喬石油化學股份有限公司以3.76億餘美元，在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元，間接增資大陸地區投資事業達富電腦(常熟)有限公司等大型投資案所致。

4月台資赴大陸投資數為44件，投資額為3億7,140萬美元，成長60%。

前四月核准對大陸投資案件，以投資地區分，主要集中於福建、江蘇、山東、北京廣東，分居前五名。

香港 北京 廣東

延伸閱讀

市場派能否參與角逐今年大同董事改選 今揭曉

離岸風電助攻 前4個月僑外投資金額年增近5成

顧秘書長就任…宣示將緊盯陸資

撇清和蘇揆大吵…顧立雄 被新挑戰打動

相關新聞

回應龐培歐祝賀 中共：強烈憤慨，並予以譴責

美國國務卿龐培歐在美國務院網站和龐個人推特發聲明，祝賀蔡英文總統就職連任。中共國防部、外交部和國台辦三個部門紛紛發出聲明...

習近平似走出疫情困境 西方專家：川普幫了忙

2019冠狀病毒疾病疫情在中國造成嚴重生命財產損失，不少分析曾指疫情危機恐讓中國國家主席習近平面臨內部批評和挑戰，但西方...

回應五二○ 國台辦：絕不容忍任何分裂國家行為

中共國台辦發言人馬曉光今天就蔡英文總統5.20講話中有關兩岸關係內容表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻。民進黨當局拒不承認體...

回應國台辦 陸委會：拒絕「一國兩制」、矮化台灣

陸委會今日下午臨時舉行記者會，說明蔡英文總統的兩岸政策。針對國台辦今日對蔡英文就職演說回應，陸委會發言人邱垂正表示，台海...

陸委會四點羅列 說明兩岸政策立場

今日是520就職典禮，對於蔡英文總統兩岸論述的談話，陸委會今日下午召開記者會，並發布新聞稿，說明兩岸政策立場。

前4月陸資來台、台資赴陸投資額 雙雙增逾60%

投審會今（20）日公布統計數據，前四月陸資來台、台資赴陸的投資額，分別比去年同期成長61.65%、63.31%，為兩岸經...

重提憲法與兩岸條例 學者：蔡英文向大陸釋善意

蔡英文總統20日發表連任就職演說，表示會循著憲法跟兩岸條例處理兩岸事務，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，蔡英文重提憲法和兩岸條例，是向大陸釋出善意，北京應認真解讀。但文化大學社科院長趙建民認為，現在兩岸談不到善意，最多看能否維持台海現狀。

緊急航班未獲美批准 中國外交官：望美人道主義

中國外交部發言人趙立堅19日在記者會上表示，中國擬於近日安排部分臨時航班自美接回一些急需回國的中國人，由於美國沒有批准而...

自由黨創黨主席 李鵬飛80歲逝世

人稱「飛哥」的香港前立法會及行政局議員、自由黨創黨主席李鵬飛15日逝世，享年80歲。

2020兩會人事／傅政華轉政協委員 夏寶龍不兼秘書長

日前以屆齡65歲為由卸任司法部長的傅政華，19日經由全國政協常委會議轉任全國政協委員，並被任命為全國政協社會和法制委員會副主任。

520就職演說 趙春山：中共將關注修憲委員會

總統蔡英文今天上午宣誓就職，學者趙春山分析，就職演說的兩岸內容維持不挑釁路線，而中共可能更關注「修憲委員會」是否涉及國家...

地球喘息時間結束！中國「疫後空汙」加重，世界解禁緊追在後

「人類對大自然的汙染與破壞，即將加倍奉還...。」由於武漢肺炎的全球大流行，2020年的Q1是全世界自二戰以來，環境汙染增加率最低的時刻，之中又以疫情最早爆炸、空汙問題也一向嚴重的中國最是明顯。但根據芬蘭環保智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）的最新數據，中國3月份的空汙狀況，雖比去年同期減少40%。但這波「疫情環保假期」卻從4月開始因復工政策急速退場，到了5月空汙更是變本加厲、超越了去年同期的汙染比率——與此同時，英國科學期刊《自然氣候變化》19日也公布研究，稱全球3月的碳排總量雖然銳減17%，但各國政府若不能追加對策，因「防疫行為」而劇變的交通習慣，恐將造成更長期而嚴重的汙染與暖化衝擊。

熱門新聞

「極限運動女神」失聯6日終尋獲！最後一刻恐從2千米高空絕望跌落

回應五二○ 國台辦：絕不容忍任何分裂國家行為

周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

美國務卿祝賀蔡總統 環時：明擺著給北京看

那斯達克要瑞幸咖啡摘牌退市 瑞幸：將辦聽證會

習近平似走出疫情困境 西方專家：川普幫了忙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。