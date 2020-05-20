回應龐培歐祝賀 中共：強烈憤慨，並予以譴責

美國國務卿龐培歐在美國務院網站和龐個人推特發聲明，祝賀蔡英文總統就職連任。中共國防部、外交部和國台辦三個部門紛紛發出聲明，表示強烈讉責和反對，要求美國恪守一中原則，停止和台灣進行任何形式的官方往來。

中共國防部表示強烈不滿和堅決反對。中共國防部20日下午發出新聞稿表示，台灣是中國不可分割的一部分。美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和十四億中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中國堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。中國絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

中共國防部表示，挾洋自重沒有出路，以台制華註定徒勞。「台獨」分裂勢力及其行徑有悖民族大義，必將被釘在歷史的恥辱柱上。中共人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉，和「台獨」分裂分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

中國外交部周三表示，美國國務卿龐培歐發表聲明祝賀台灣地區領導人蔡英文就職，將其稱為所謂「總統」，並吹噓美台「夥伴關係」。上述舉動嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。

中共外交部官網刊登的聲明稱，美國政府一些官員和美國一些政客向蔡英文發視訊賀辭，上述言行嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自己作出的承諾，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。中方對此表示強烈憤慨，並予以譴責。

中共外交部表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。 《中美建交公報》明確規定：美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內，美國人民僅同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

外交部聲明稱，中方正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」註定要失敗。任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。中方敦促美方立即糾正錯誤，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

中共國台辦發言人馬曉光表示，兩岸同屬一個中國，臺灣是中國不可分割的一部分。我們有堅定的意志、充分的信心、足够的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一行程。

馬曉光表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際關係基本準則，停止同台灣進行任何形式的官方往來。