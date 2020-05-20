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回應國台辦 陸委會：拒絕「一國兩制」、矮化台灣

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

陸委會今日下午臨時舉行記者會，說明蔡英文總統的兩岸政策。針對國台辦今日對蔡英文就職演說回應，陸委會發言人邱垂正表示，台海和平穩定是兩岸雙方共同責任，拒絕「一國兩制」、矮化台灣與破壞台海現狀，是政府處理兩岸關係的堅定底線。

國台辦今日已發言人馬曉光回應蔡英文的就職演說，重申台獨是絕路，堅持和平統一、一國兩制的方針，並說絕不容忍任何分裂國家的行為。邱垂正對此做出如上表示，並說「我們不屈服、不挑釁，致力於維持台海穩定現狀，政府立場堅定一致」。

邱垂正說，政府會依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例以及其他法律來處理兩岸事務，維持兩岸和平穩定現狀，我們立場是一貫的。陸委會主委陳明通說明許多兩岸如何謀求長遠相處之道，這是雙方共同責任，盼對岸負起相對責任，共同穩定兩岸長遠大局。

至於蔡英文在演說中談到，立院會成立的修正委員，對於這是否會涉及到固有疆土與國家定位改變？邱垂正指出，政府維持台海和平穩定的立場一致，憲法修改程序十分嚴謹，是我們內部事務需要社會高度共識，尊重各種意見與相關的討論。

媒體進一步詢問，是否能承諾未來四年不會涉及到固有疆土與國家定位改變？邱垂正僅重申，任何有關國家主權與兩岸關係等政治性議題均屬於高度複雜與敏感，必須要有國內朝野與社會的高度共識，我們應要審慎評估國內、兩岸與國際情勢發展反應，對相關議題做通盤妥慎處裡。

邱垂正指出，修憲有非常嚴謹的程序，尊重各界特別是立法院的決定。

邱垂正 台海 蔡英文

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