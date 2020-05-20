重提憲法與兩岸條例 學者：蔡英文向大陸釋善意

蔡英文總統20日發表連任就職演說，表示會循著憲法跟兩岸條例處理兩岸事務，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，蔡英文重提憲法和兩岸條例，是向大陸釋出善意，北京應認真解讀。但文化大學社科院長趙建民認為，現在兩岸談不到善意，最多看能否維持台海現狀。

趙春山受訪指出，蔡英文連任就職演說兩岸內容與他先前預測相近，即蔡總統將四年前首度就職演說內容和今年初當選後的八字箴言作排列組合，關鍵在於重提了四年前的依循中華民國憲法和兩岸人民關係條例，這點令他感到有些意外。

趙春山說，蔡總統願重提憲法和兩岸條例，是向北京釋出善意，大陸應認真解讀，兩岸關係雖然陷入僵局四年，但這四年來，兩岸情勢也發生很大變化。

他提到，民進黨之前擋下綠委蔡易餘的「刪統案」，現在蔡總統又重提兩岸條例，兩岸條例隱含「兩岸非國與國關係」概念，這些都顯示出，蔡總統在兩岸關係上有意「維穩」，大陸應該讀出蔡總統的弦外之音。

在此新情勢下，趙春山指出，北京首先應正視中華民國存在的客觀現實，這已經沒有模糊的空間。大陸方面也應了解，九二共識並非處理兩岸關係定位，而是處理事務協商的，兩岸關係的定位和走向，必須雙方坐下來談。