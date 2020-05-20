回應五二○ 國台辦：絕不容忍任何分裂國家行為

中共國台辦發言人馬曉光今天就蔡英文總統5.20講話中有關兩岸關係內容表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。大陸有堅定的意志、充分的信心、足够的能力捍衛國家主權和領土完整，絕不容忍任何分裂國家的行為。

馬曉光說，台灣一些政客製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作，企圖從地理和法理上切割台灣與大陸的關係，他們加緊勾連外部勢力破壞台海和平，「以疫謀獨」。極少數「台獨」分裂分子鼓噪所謂「修法」「公投」，圖謀「法理台獨」。這些都嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，嚴重威脅台海和平穩定。

馬曉光強調，中國統一是中華民族偉大復興的歷史必然，是任何人任何勢力都無法阻擋的。「台獨」是逆流，是絕路。

大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。大陸有堅定的意志、充分的信心、足够的能力捍衛國家主權和領土完整，絕不容忍任何分裂國家的行為，絕不容忍任何外部勢力干預中國內政。

馬曉光表示，將繼續團結台灣同胞，共同努力促進兩岸同胞交流合作，融洽兩岸同胞感情，深化兩岸融合發展。積極幫扶廣大台商台企紓困和復工複產，支持廣大合胞在祖國大陸享有更多發展機會和獲得感。

他說，我們願意在堅持「九二共識」反對「台獨」的共同政治基礎上，同台灣各黨派、團體和人士加强交往，繼續就兩岸關係和民族未來開展對話協商，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一和實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。