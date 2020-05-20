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2020兩會人事／傅政華轉政協委員 夏寶龍不兼秘書長

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

日前以屆齡65歲為由卸任司法部長的傅政華，19日經由全國政協常委會議轉任全國政協委員，並被任命為全國政協社會和法制委員會副主任。

央視報導，這是傅政華在4月下旬先後卸任司法部黨組副書記、司法部長職務後，由官方發布最新有關他的動態。在此之前，傅政華的突然卸任曾引起外界揣測。原因是，各部委正職首長即使年屆65歲，仍不乏政府部門五年任滿改組才卸任的前例。

另據新華社報導，政協13屆常委會第10次會議19日在北京閉幕。會議除了增補傅政華為13屆全國政協委員及全國政協社會和法制委員會副主任外，會議中表決，全國政協副主席李斌兼任秘書長，夏寶龍不再兼任。

司法 北京 法制委員會

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