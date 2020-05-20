港媒：蔡英文第二任期須跨越經濟和中美兩大挑戰

蔡英文總統20日舉行第二任期的就職演說，面臨新冠病毒的影響仍未消散、兩岸對立逐漸升溫，以及台灣處於中美角力的焦點，蔡英文這一任期的前景是可預料到的坎坷，香港經濟日報分析，蔡英文須跨越經濟和中美兩大挑戰。

經濟困境方面，疫情衝擊全球經濟，匯豐日前預計2020年全球GDP將萎縮4.8%，儘管台灣在疫情初期已迅速防控，將影響降到最低，但仍面臨許多與鄰國相同的經濟憂慮，第一季增長為2016年以來最緩慢，愈來愈多經濟學家預測會出現2009年以來首度萎縮。

儘管蔡英文試圖推行「新南向政策」，加強與東南亞等國家合作，以擺脫對中國的經濟依賴，但其他國家擔心得罪大陸，未有全面與台灣加強合作。

挑戰之二，是中美台權力平衡，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）19日向蔡英文發表祝賀聲明，直接以「總統」稱呼她，還表示有信心在蔡英文的領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮。值得注意是，在中美關係緊張的特殊時刻，蓬佩奧高調示意支持蔡英文，將令中美角力再度白熱化。

但一些學者不認同蔡英文非常親近美國的做法，中山大學政治學教授廖達琪認為，台灣作為夾在「中美之間的小國」，應該要懂得對沖（Hedging），「不能把寶全都押在一邊，要在兩邊之間遊走」。

廖達琪還提到，在過去4年，台灣與美國之間「超級不對稱」，例如在疫情提供口罩方面，台灣只能把口罩送給美國，防護衣原料則要台灣向美國購買，不是對等的交易。