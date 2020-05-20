周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷指出，蔡英文總統獲得連任後，自認其現行兩岸政策已獲選民肯定，已具有應對台海變局之能力，自認為民進黨執政基礎穩步擴大，自認為有美國撐腰，高票連任後的自我膨脹，或會使「激進式台獨」路線浮上檯面，以至釀成兩岸嚴重衝突。

周志懷為大陸知名兩岸關係學者，並曾任中國社會科學院台灣研究所所長。在香港發行的《東方財經雜誌》微信公眾號，19日發表周志懷題為「未來四年：多點對撞下的台海困局」文章。周志懷指出，台海兩岸在雙方持續對立、對抗四年後，又將面臨蔡英文的下一個四年任期。

他認為，從2016年以來台海形勢的發展軌跡觀察，持續推進「台獨」仍將是蔡英文當局未來的兩岸政策主軸。今後四年兩岸對抗仍會呈現繼續升級態勢，烈度也會不斷加大，兩岸各項交流活動也勢必會受到衝擊，出現緩和的幾率很小。

文章稱，針對蔡英文當局的「台獨」分裂活動，大陸也必將加大反制力度。未來四年台海局勢的變數難以掌控，受「多點對撞」因素影響，兩岸隨時都有可能發生重大衝突。

周志懷指出，「中華民國台灣」應該是蔡英文「漸進式台獨」路徑的第一步。而「中華民國台灣」的實質，就是暫時穿著「中華民國」馬甲（背心）的「台灣共和國」。

他認為，「漸進式台獨」並非蔡英文當局謀「獨」的單一路徑。蔡英文或會利用形形色色的「台獨」公投案、 花樣翻新的「去中國化」、「正名」活動，作為平衡壓力的工具與擋箭牌。

周志懷表示，大陸早已劃定反「台獨」紅線，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。他指出，蔡英文2016年上台以來，在「以武拒統」問題上一直著力甚深，蔡英文當局未來四年「以武拒統」的力度將會更大、更強。

周志懷並預期，未來四年蔡英文配合美國打「台灣牌」，提升台美實質關係、擴大「台獨」國際能見度的風險也在顯著上升。

他指出，「蔡英文會否濫用美國目前對其的支持，會否成為繼陳水扁之後的又一個麻煩製造者，肆意衝撞一個中國的國際框架，在『台獨』問題上走得更遠，我們絕不能掉以輕心。」

周志懷說，未來四年蔡英文當局的兩岸政策將遊走於「漸進式台獨」與「激進式台獨」之間，隨時可能觸發新的台海危機。「如何維繫台海和平，走出兩岸困局，危機管控並非老生常談」。