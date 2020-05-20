唐永紅：蔡英文遠離「九二共識」 將繼續對抗

針對蔡英文總統20日就職演說，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，演說關於兩岸論述部分「老生常談」，沒有補答「未完成的答卷」，依然堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位，依然堅持反對統一、主張「台獨」的兩岸關係發展取向，更加遠離「九二共識」的兩大核心意涵。

對於蔡英文在演說中表示，「我們不會接受北京當局，以『一國兩制』矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。」

唐永紅稱，「這表明蔡英文當局在兩岸關係發展取向上依然反對兩岸統一，而主張台灣獨立，認為是統一是改變其『一中一台』的現狀。」

此外，蔡英文演說中提到要在立法院成立「修憲委員會」，討論各項「憲政」改革議題。唐永紅認為，這預示蔡英文當局在等待時機，準備「修憲」進行法理「台獨」。

唐永紅稱，蔡英文「520」演說關於兩岸路線的論述是置於所謂「國家安全」的第三個層次，在「國防事務改革」、「國際參與」之後，並且把目標定位於「維持台海的和平穩定」。這表明蔡英文當局不看好未來四年兩岸關系，預期兩岸繼續對抗，甚至衝擊，擦槍走火。

因此，一方面宣稱未來四年將積極做好「國防事務」領域的對抗準備。具體包括「加速不對稱戰力的發展，後備動員制度的改革，包含對後備部隊的裝備升級還有體制優化。」另一方面，蔡英文當局依然寄希望於與國際反華勢力形成聯盟對抗大陸。