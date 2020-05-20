時殷弘：蔡依然反對統一 中共會繼續挖台灣邦交

人民大學國際關係學院教授時殷弘則表示，蔡英文的講話顯示，依然是反對統一，依然沒有完成大陸的答卷，大陸未來四年一定會加大力度爭取台灣的邦交國，不讓台灣在國際組織中還有什麼生存空間。過去四年，大陸挖了七個台灣邦交，未來還會挖、再挖。

如果蔡英文領導的民進黨，想要將隱性、漸進台獨推進成「法理台獨」的話，美國就會教訓罵台灣，就像當年小布希罵陳水扁。不要忘記，中美有一個共同利益是：「中美不會打仗」。

時殷弘認為，美國打「台灣牌」和在中美貿易戰中使用經濟、技術封鎖的手段一樣，都是漸進地侵蝕中國紅線，中國對此則採被動反制。比方說，隨著美艦通過台海頻率增加，就會出現中共軍艦在南海靠近美艦的新聞。

他表示，若要回敬「台灣牌」，中國有兩種選擇，一是直接打擊美國，二是朝著台灣而去。然而，直接反制美國這一點，中國歷來做得少，籌碼相對有限，也有顧忌；若面對的是台灣，「辦法就比較多」。外交、經濟都有辦法。

對於大陸民間聲浪高漲的「武力犯台」，時殷弘認為，中國大陸對台政策是和平的、或基本和平的，大陸武力犯台的法律依據是中共「反分裂國家法」，若條件不夠充分，大陸對台動武便無所本。