房頂都掉下來了…雲南淺層地震奪4命 母勇護2孩兒

中國雲南省東北部的昭通市巧家縣小河鎮，18日晚21時47分，發生規模5.0地震，深度僅約8公里，屬淺層地震。雲南省地震局19日上午通報，截至19日凌晨6時，地震已造成4人死亡，23人受傷。

雲南巧家5.0級地震致2人遇難13人受傷，疑有1人被掩埋 新華社

新京報報導，地震發生當時，雲南昭通、四川多地震感明顯。當地居民明顯感受到搖晃，一邊大喊「趕快走」一邊逃往安全的地方。現場視頻顯示，一處民房大片牆體掉落，拍攝者稱：「小河鎮地震，房頂都掉下來了。」

據雲南省地震局資料，截至昨日晚間11時就已有21次餘震，讓已倒塌的建築更加殘破，也增加了搜救隊員進入災難現場的難度。

還有網友拍下地震之後的畫面，只見路上到處都是被震垮的屋頂瓦片，部分房屋損壞嚴重，鎮政府辦公樓局部出現牆體開裂、牆面脫落。逃到戶外的居民仍心有餘悸，看著滿地「殘骸」不知道該怎麼辦。

地震發生後，巧家消防救援大隊調派2車13人趕赴救援，昭通市消防救援支隊13車85人7犬趕赴增援。18日晚10時許，昭通市公安局通報，震中小河鎮埡口村有一棟房屋倒塌，有2人被困。

楚天都市報報導，監拍地震瞬間，超市貨架猛烈搖晃，有位母親一把護住兩個小孩。直擊震中小河鎮，屋頂瓦片脫落，街邊水管震裂，巨石震落堵住道路。

家住雲南昭通的李先生表示，目前他正在貴州打工，地震發生後，他第一時間聯繫了老家的父母，父母告訴他家裡的桌椅、吊燈都有明顯晃動，一位身在巧家縣的朋友也給他發來了一段現場視頻，視頻可見不少當地居民在地震之後走上街頭，街道上散落著許多碎石塊。

有搜救隊員拍下上午4時41分在災區的影片，表示15人搜救隊花了2小時，進入「山高谷深、道路異常難以行走」的地區，好不容易到達有民眾被埋的民房搜救。