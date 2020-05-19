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專注慈善事業？馬雲辭軟銀董事

世界日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

軟銀集團18日表示，軟銀社長孫正義的盟友阿里巴巴聯合創始人馬雲將於6月25日辭去軟銀董事會職務。這也是馬雲逐步卸下企業職務的最新行動。

馬雲去年9月卸任阿里巴巴董事局主席，此次離開軟銀董事會也是他卸下正式職務、轉而專注於慈善的行動之一。

中新社「國是直通車」官方微指出，軟銀最新年報顯示，由於在共享經濟領域初創公司的投資出現失誤，其營業收入損失約800億美元。

軟銀集團於1981年由孫正義創立，並於1994年在日本上市，主要致力於IT產業的投資。其在全球投資的公司已超過600家，並在300多家IT公司擁有股份，孫正義也被稱為「互聯網投資皇帝」。阿里巴巴集團一般公認是軟創辦人孫正義最成功的投資。

軟銀於2007年稱，阿里巴巴集團董事局主席兼CEO馬雲將成為軟銀集團董事會成員。馬雲受邀成為軟銀集團的第10位董事，參與軟銀的重大事件決策。

在軟銀的公告中未說明馬雲從軟銀集團董事會辭職的原因，不過很可能是馬雲退休計畫的安排之一。在2019年9月10日，馬雲宣布退休，辭任阿里巴巴董事局主席，職位由張勇接任。而在馬雲退休之後，就很少出現在阿里集團的活動中，即使是2019年天貓雙11活動晚會，馬雲也沒有出現在晚會現場。

軟銀集團 孫正義 阿里巴巴集團

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