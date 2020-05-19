快訊

可出國了嗎？指揮中心：嘗試邊境開放 恐有第二波疫情

評／拯救台灣醫療 調漲健保費不該遲疑但也非唯一工具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港民主派15人提審 支聯會：六四晚會繼續抗爭

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）15名香港民主派人士在「4.18大搜捕」中被抓，因去年8月及10月四場「反送中」示威，涉煽惑丶組織及參與未經批准集結案，周一（18日）在西九龍裁判法院提審。

15名被告包括81歲的民主黨創黨主席李柱銘丶72歲的壹傳媒創辦人黎智英丶72歲前法律界立法會議員吳靄儀丶68歲民主黨前主席何俊仁丶63嵗支聯會主席李卓人等，他們暫毋須答辯。

案件押後4周至6月15日再訊，各被告獲准以1000港元保釋，待控方准備文件將案件轉介至區域法院，這意味最高刑罰由裁判法院可判處的監禁2年提高到5年。

庭上高呼「政治檢控」

綜合港媒報導，裁判官在庭上問眾被告是否清楚控罪時，部分人回答時表達抗議，法官當場未有阻止。31歲的社民連主席黃浩銘兩度回答：「我明白，這個是政治檢控。」43歲的社民連前主席吳文遠表示明白控罪內容，但質疑是律政司選擇性檢控，「不明白為何幾十萬人出來游行，只是告我們7個人？」

有被告不滿當局以殖民地遺留下來的法律提出檢控。支聯會主席李卓人表示：「我明白，但煽惑罪2008年在英國已經被廢除。」前立法會議員區諾軒則表示：「我明白，但我也明白這個是不公義，違反聯合國《公民權利和政治權利國際公約》。」

支聯會：不會取消六四晚會

被告散庭後步出法院，庭外上百名民眾鼓掌聲援，高喊「五大訴求丶缺一不可」丶「沒有暴徒丶只有暴政」丶「撐蘋果」等口號。同場也有立場親北京的香港政研會等約30人，舉起「千古罪人黎智英」丶「支持警察嚴正執法」等標語。警方在場維秩序，並警告民眾有機會違反防疫「限聚令」。

延伸閱讀：三十年來頭一遭 澳門禁了天安門

支聯會主席李卓人上庭後見記者，表示這次審訊是政治檢控，試圖威嚇港人不去行使游行權利，又形容港府「趁疫打劫丶立心不良」，利用港人對疫情的恐懼制造白色恐怖，藉「限聚令」打壓集會自由。

對於港府擬延長「限聚令」至6月初，李卓人強調支聯會不會退縮，將如期舉辦今年六四晚會，「堅持入維園」但未落實細節。被問到會否擔心再度被控，他坦言已預計會被加控罪名。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

房頂都掉下來了…雲南淺層地震奪4命 母勇護2孩兒

中國雲南省東北部的昭通市巧家縣小河鎮，18日晚21時47分，發生規模5.0地震，深度僅約8公里，屬淺層地震。雲南省地震局19日上午通報，截至19日凌晨6時，地震已造成4人死亡，23人受傷。

賈慶國：中美經濟脫鉤可能性加大 中共將一手硬一手軟

北京大學國際關係學院教授、中共全國政協常委賈慶國表示，短期內，中美關係回到1972年以前的衝突與對抗，這種可能性不斷增加...

剛衝突完就被抓包！港議員投票中訂台灣「蜜雪芒」 兩箱花費5800元

香港立法機關「立法會」昨日選舉內務委員會主席，建制派和支持普選的泛民主派爆發衝突，多名議員被驅逐。事後卻有媒體發現，民建聯議員葛珮帆在衝突之時竟用通訊軟體在台下訂購台灣芒果，兩箱15顆，共花費1500港元（約台幣5800元）。「利用時間」的行為也引發網友熱烈議論。

50多名散落大陸各省「小明」 還在苦等上學

武漢早已解封，滯留湖北國人也可自行搭機返台，不過還是有滯留在其他省市的「小明」卻無法回台，一名在台的陳姓陸配反映，像她們...

專注慈善事業？馬雲辭軟銀董事

軟銀集團18日表示，軟銀社長孫正義的盟友阿里巴巴聯合創始人馬雲將於6月25日辭去軟銀董事會職務。這也是馬雲逐步卸下企業職務的最新行動。

上海迪士尼夢幻開園 為何基層民工卻被迫「妻離子散」？

這群人就是在上海從事基層勞動或體力勞動的農民工。失去工作與住處的他們，在上海著實失去容身之地後，歷經了一番艱辛波折，最後如遭驅逐一般離去。他們是一群即使想走也不知往哪走，一群走投無路、進退兩難的人。一群被迫妻離子散的人。在上海屬於貧富差距社會底層的他們，究竟發生了什麼事？

香港民主派15人提審 支聯會：六四晚會繼續抗爭

（德國之聲中文網）15名香港民主派人士在「4.18大搜捕」中被抓，因去年8月及10月四場「反送中」示威，涉煽惑丶組織及參與未經批准集結案，周一（18日）在西九龍裁判法院提審。 15名被告包括81

中國同婚呼聲起 全國人大法工委重申一夫一妻制

今年的中國全國兩會將修訂民法典，去年起便有許多支持同婚者向官方提出修法意見。但中國全國人大常委會法工委官員近日受訪時稱，...

520前看兩岸 陸學者：對抗恐升級

五二○前夕，大陸涉台學者接續表達對兩岸關係未來走向看法，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅表示，今後四年兩岸的對抗可能進一...

兩會前瞻／2020兩會看點：疫情後危機處理

因為新冠肺炎延期後，大陸「全國兩會」（人大、政協會議）將在本周召開，北京當局將藉兩會的召開向全世界發出中國大陸經濟和社會...

港立法會混戰 14泛民議員遭驅逐

香港立法會昨天再爆衝突，立法會內務委員會開會，十四名民主派議員被逐出會議室，四十名建制派議員選出內務委員會主席。

建制派重奪內會 香港《國歌法》勢掀風暴

香港立法會主席梁君彥上周五（15日）引用《議事規則》92條，欽點建制派丶財委會主席陳健波主持周一（18日）的內會選舉，取代曾被港澳辦丶中聯辦（兩辦）多次點名批評的民主派公民黨郭榮鏗，引發民主派陣營不滿。

熱門新聞

婦花3千吃鮑魚餐見2隻蟲蠕動氣炸 網一看驚：蟲更貴

69歲太極大師半分鐘被KO 曾約戰徐曉冬展示「太極球」證功力

安全帽近日在大陸突然大賣 原因原來是「一盔一帶」

中芯國際股價洗三溫暖 跌6.37%震幅高達15%

美對華為封殺升級 華為：傷害的是美國自己的利益

剛衝突完就被抓包！港議員投票中訂台灣「蜜雪芒」 兩箱花費5800元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。