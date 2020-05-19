香港民主派15人提審 支聯會：六四晚會繼續抗爭

（德國之聲中文網）15名香港民主派人士在「4.18大搜捕」中被抓，因去年8月及10月四場「反送中」示威，涉煽惑丶組織及參與未經批准集結案，周一（18日）在西九龍裁判法院提審。

15名被告包括81歲的民主黨創黨主席李柱銘丶72歲的壹傳媒創辦人黎智英丶72歲前法律界立法會議員吳靄儀丶68歲民主黨前主席何俊仁丶63嵗支聯會主席李卓人等，他們暫毋須答辯。

案件押後4周至6月15日再訊，各被告獲准以1000港元保釋，待控方准備文件將案件轉介至區域法院，這意味最高刑罰由裁判法院可判處的監禁2年提高到5年。

庭上高呼「政治檢控」

綜合港媒報導，裁判官在庭上問眾被告是否清楚控罪時，部分人回答時表達抗議，法官當場未有阻止。31歲的社民連主席黃浩銘兩度回答：「我明白，這個是政治檢控。」43歲的社民連前主席吳文遠表示明白控罪內容，但質疑是律政司選擇性檢控，「不明白為何幾十萬人出來游行，只是告我們7個人？」

有被告不滿當局以殖民地遺留下來的法律提出檢控。支聯會主席李卓人表示：「我明白，但煽惑罪2008年在英國已經被廢除。」前立法會議員區諾軒則表示：「我明白，但我也明白這個是不公義，違反聯合國《公民權利和政治權利國際公約》。」

支聯會：不會取消六四晚會

被告散庭後步出法院，庭外上百名民眾鼓掌聲援，高喊「五大訴求丶缺一不可」丶「沒有暴徒丶只有暴政」丶「撐蘋果」等口號。同場也有立場親北京的香港政研會等約30人，舉起「千古罪人黎智英」丶「支持警察嚴正執法」等標語。警方在場維秩序，並警告民眾有機會違反防疫「限聚令」。

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支聯會主席李卓人上庭後見記者，表示這次審訊是政治檢控，試圖威嚇港人不去行使游行權利，又形容港府「趁疫打劫丶立心不良」，利用港人對疫情的恐懼制造白色恐怖，藉「限聚令」打壓集會自由。

對於港府擬延長「限聚令」至6月初，李卓人強調支聯會不會退縮，將如期舉辦今年六四晚會，「堅持入維園」但未落實細節。被問到會否擔心再度被控，他坦言已預計會被加控罪名。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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