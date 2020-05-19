剛衝突完就被抓包！港議員投票中訂台灣「蜜雪芒」 兩箱花費5800元

香港立法機關「立法會」昨日選舉內務委員會主席，建制派和支持普選的泛民主派爆發衝突，多名議員被驅逐。事後卻有媒體發現，民建聯議員葛珮帆在投票之時竟用通訊軟體在台下訂購台灣芒果，兩箱15顆，共花費1500港元（約台幣5800元）。「利用時間」的行為引發網友熱烈議論。

根據《香港獨立媒體網》報導，攝影記者照到葛珮帆趁空檔在投票程序的14分鐘裡，查看了通訊軟體的推銷訊息。該訊息在推銷台灣芒果，裡面說蜜雪芒果由夏雪芒和愛文芒接枝而成，特點重花蜜味，因限產香港區只分得200盒；一盒3公斤6顆共750港元，議員當即回應「要兩盒」。

由於訂團購的行為和當下氣氛落差甚大，網友們紛紛在底下留言訕笑「買太貴了吧」、「感謝支持台灣」、「用美國蘋果買台灣芒果」、「選主席事小、訂芒果事大」。而葛珮帆稍晚則在個人臉書表示，感謝大家關注，她是在投完票後、正在記票時用了下手機，剛好看到訊息，想說沒吃過，買兩盒給家人朋友試試看，沒想到大家對她買芒果這麼有興趣，就當作是幫芒果免費宣傳啦。

夏雪芒果從土芒果培育而成，歷經10多年本土改良開發，是台灣目前唯一擁有身分證的芒果品種。而「蜜雪芒」全名「高雄 4 號 - 蜜雪」，是農委會高雄區農業改良場於101年育成的新品種，農委會網站上說它「肉質細緻纖維少，糖度 13-17 ˚Brix ，果皮呈現誘人討喜的桃紅色，果蒂處散發淡淡果香味。」