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50多名散落大陸各省「小明」 還在苦等上學

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
陳媽媽和丈夫寫信到桃園市政府，所得到的回覆。圖/讀者提供
陳媽媽和丈夫寫信到桃園市政府，所得到的回覆。圖/讀者提供

武漢早已解封，滯留湖北國人也可自行搭機返台，不過還是有滯留在其他省市的「小明」卻無法回台，一名在台的陳姓陸配反映，像她們的小孩還滯留在大陸其他個省市大約有50多個，希望政府能以個案審查的方式，讓這些小孩能回台，而不是剝奪孩子受教權，她們的孩子也願意配合政府政策隔離。

照片裡10歲的女兒，幸福的靠在爸爸懷裡，爸爸則像大樹一樣，緊緊擁著女兒和妻子合照。

照片提供者陳媽媽表示，她和丈夫每周都打電話到移民署、海基會和陸委會，以及桃園市政府詢問，女兒何時可以回台，但得到的答案都是千篇一律「視疫情狀況」。

陳媽媽指出，受新冠肺炎疫情影響，政府暫停了金馬小三通，她和丈夫不得不把孩子留在福建平潭，先回台灣工作，「6月就要期末考了，如果不能回台參加期末考試，女兒就不能升國小四年級，現在只能每天下班後上網幫她在家裡學習，不讓她學習落後太多。」

陳媽媽紅著眼眶說：「女兒天天透過網路問我，甚麼時候可以回台灣，最近可以感覺到她的情緒變得很低落，想回去陪她，可是我們是雙薪家庭，得要和先生一起分擔生計計，陸配放棄了工作再找就很難。」

由於大陸配偶取得身分證的時間6年，子女居住滿4年換長期居留，然後排隊拿身分證，陳媽媽表示，女兒目前已經排到第3年，所以女兒是以「探親」名義在桃園的小學念書。

陳媽媽指出，女兒是從小一開始唸起，為了讓她融入台灣的生活，還讓她學了台語、客家語，孩子漸漸也融入這邊生活，女兒也很爭氣，每學期成績都是名列前茅。

陳媽媽坦言，自己和台灣的先生從戀愛到結婚花了7年，她能從第一段失敗的婚姻能走出來，還是先生鼓勵，也對前婚生女兒的視如己出、讓她有了再成立家庭的勇氣。

跟陳媽媽同樣遭遇的，還有四川瀘州的小芬，女兒也是只能托深圳的姐姐照顧，她和丈夫先回台灣工作，「即使政府說可以到北京、上海、廈門、成都搭機回台，但二次在網路訂票成功，到機場搭機時卻被告知不能回台，只能取消。」

小芬表示，孩子從小就在台灣的幼稚園大班讀到國中，已經融入了台灣的生活，「孩子的同學每天透過視訊問她甚麼時候可以回台，大家都很想她，孩子也在哭著很想老師和同學，為什麼不可以回台上課。」

陳媽媽和丈夫不得不把孩子留在福建平潭，先回台灣工作，只能每天下班後上網幫女兒在家裡複習功課。圖/讀者提供
陳媽媽和丈夫不得不把孩子留在福建平潭，先回台灣工作，只能每天下班後上網幫女兒在家裡複習功課。圖/讀者提供
陳媽媽一家三口合照。圖/讀者提供
陳媽媽一家三口合照。圖/讀者提供

陸配

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