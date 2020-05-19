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賈慶國：中美經濟脫鉤可能性加大 中共將一手硬一手軟

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北大教授、大陸全國政協常委賈慶國稱，中美經濟「脫鉤」的可能性加大。他建議，中國要以最大的努力穩定中美關係，避免對抗，「以拖待變」。（中評社圖）
北大教授、大陸全國政協常委賈慶國稱，中美經濟「脫鉤」的可能性加大。他建議，中國要以最大的努力穩定中美關係，避免對抗，「以拖待變」。（中評社圖）

北京大學國際關係學院教授、中共全國政協常委賈慶國表示，短期內，中美關係回到1972年以前的衝突與對抗，這種可能性不斷增加，中美經濟「脫鉤」的可能性加大。他建議，中國要以最大的努力穩定中美關係，避免對抗，「以拖待變」。

賈慶國同時建議，中共對美國政府和民眾，必須一手硬一手軟的政策。對於川普政府的反華政策和兩黨內的反華分子要揭露，要反制；對美國人民和願意與中國和平共處的美國精英要釋放善意。

據中評社，近來有不少評論指出，中美關係達到了近40年來的最低點，中美關係回不去了。賈慶國表示，最近一段時間，中美關係不斷惡化，說達到「近40年來的最低點」也不為過。中美關係回得去還是回不去，取決於對回到哪裡去和在什麼時間段內。

賈慶國說，回去也可以解讀為回到中美建交後到川普執政前那一段時間的中美關係，也就是摩擦與合作為特點的中美關係。「如果說回去指的是這一段中美關係，短期內，顯然是回不去了，這是因為川普上台後，中美合作逐漸消失，取而代之的是競爭與對抗。」

他說，回去也可以理解為回到1972年以前的中美關係，那就是衝突與對抗。「如果是這個意思，短期內，回去的可能性在不斷增加」。

對於近期的有關中美經濟「脫鉤」的討論，賈慶國表示，原來認為可能性不大，因為對兩國利益的傷害太大了，但現在看來，脫鉤的可能性越來越大。在兩個關係不斷惡化的大背景下，雙方都越來越多地從安全的角度而不是從經濟利益的角度看待經貿關係，謀求絕對的安全本身就意味著經濟上必須脫鈎。

那中國應該怎麼辦？賈慶國指出，這取決於中國的國家利益。對於中國來說，中美關係是中國能否和平和發展的關鍵，也是世界和平與繁榮的重要條件。所以，中國的國家利益要求營造一個穩定和合作的中美關係，這就是中共國家主席習近平說「有一千個理由搞好中美關係。」事實上，營造一個穩定和合作的中美關係也是美國的國家利益，從這個意義上講，兩個國家改善關係是有著利益基礎的。

「但是，改善中美關係光有利益基礎還不夠，還需要有合作的意願。」對此，賈慶國指出，在川普政府的領導下，美國現在沒有什麼合作意願。所以，中美關係不斷惡化。

在這種情況下，短期內，中國需要做的是以最大的努力穩定中美關係，至少延緩它下滑的速度。要穩住陣腳，沈著應對。避免對抗，以拖待變。政策上，要把川普政府和美國人民區分開來，要把美國兩黨內的反華分子和其他人區分開來，對於川普政府的反華政策和兩黨內的反華分子要揭露，要反制，對美國人民和願意與中國和平共處的美國精英（無論是共和黨還是民主黨）要釋放善意。他強調，要最大限度地孤立我們在美國的敵人，最大限度地為未來美國調整對華政策創造空間。

川普 美中關係 貿易戰

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