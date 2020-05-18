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建制派重奪內會 香港《國歌法》勢掀風暴

德國之聲 / 德國之聲

香港立法會主席梁君彥上周五（15日）引用《議事規則》92條，欽點建制派丶財委會主席陳健波主持周一（18日）的內會選舉，取代曾被港澳辦丶中聯辦（兩辦）多次點名批評的民主派公民黨郭榮鏗，引發民主派陣營不滿。

綜合港媒報導，內委會會議周一早上11時召開，陳健波提早45分鐘走進會議室「霸位」坐上主席台，約20名保安一字排開保護他。會議一開始，民主派議員試圖拉起一塊黑布抗議建制派「黑箱作業」，有議員沖到主席台前，遭保安和建制派議員阻止，雙方爆發肢體沖突，有議員倒地。

民主派：保安如警察武力

會議一度因有議員受傷而暫停，泛民議員不斷高喊「陳健波，打茅波（使陰招）」口號，建制派議員喊「陳健波，好波」反擊。共14名泛民議員先後被逐出會議室，其中朱凱廸丶許智峰和尹兆堅被保安員抬走，期間陳健波說：「各位議員不要掙扎，這樣會傷到保安。」

許智峰被逐後要坐在地上休息，他說有保安員用膝頭壓其胸口，並將其頭部按在地上，令他感到呼吸困難和頭痛，他質疑立法會保安為何要用警察的武力層次制服議員。

5分鐘火速投票

陳健波隨後宣布進入投票程序，投票在不足5分鐘內完成，在沒有民主派議員投票下，民建聯李慧瓊獲40票當選內會主席，陳健波宣布結束會議。

民主派會議召集人陳淑莊會後見傳媒時斥，是次內會主席選舉「名不正言不順」，顛覆過去立法會相關《議事規則》丶內務守則及慣例，她表明民主派不會承認選舉結果。

建制派民建聯周浩鼎就質疑，民主派想以「黑布」遮蓋「黑暴」，行為卑鄙，工聯會麥美娟指當時在地上見到有至少3條保安員的領帶和口罩，認為有保安員曾被人扯掉領帶。

「拉布」7個月為阻《國歌法》

內務委員會正副主席選舉已拖延了7個月，李慧瓊當選內會主席後向傳媒提到，內會在選舉一事上已經「失去了半年」，「都想追回時間」。

根據立法會內務守則，有關選舉須由在任的內會主席召開，但由於主席李慧瓊競逐連任要避嫌，會議由副主席郭榮鏗主持，但泛民主派議員不斷提出規程問題「拉布」（拖延程序）。

民主派曾表明「拉布」是為了阻擋《國歌法》議案進入立法會大會審議，事件引起北京不滿，兩辦4月打破不干預香港內部事務的慣例，多次高調發表聲明斥郭榮鏗惡意拖延，被外界質疑違反《基本法》22條，中聯辦其後表示對港擁有監督權。

本屆立法會會期7月結束，9月舉行換屆選舉。港府日前預告，會在下周三（27日）恢復《國歌法》二讀。由於屆時正值中國兩會會期，多名身兼港區人大代表丶政協委員的建制派立法會議員預計將留港投票，立法會勢再掀起新一輪激烈攻防戰。

侮辱國歌可監禁3年

近年港人反中情緒高漲，國歌成為發洩的對象。2014年佔中後，大批香港球迷不時在球賽觀眾席上中，在大會播放中國國歌時喝倒彩及高舉「香港不是中國」旗幟。2017年底，全國人大常委會將《國歌法》納入香港《基本法》附件三，即內地同年實施的國歌法也須在港實施，由港府在本地立法落實。

延伸閱讀：香港人挑戰國歌， 懲罰比內地人更重？

若《國歌法》三讀通過後，港人一旦「不當使用國歌」及「侮辱國歌」，比如在球場上報以噓聲丶在升旗禮舉起示威手勢或在網上惡搞，均可被罰款5萬港元及監禁3年。民主派陣營擔心《國歌法》可以無限上綱，成為以言入罪的工具。

另外，該條例同時將國歌納入中小學教育，包括國際學校和特殊學校，校方需教授學生唱國歌丶國歌歷史及奏唱國歌時的禮儀等，引發學界關注教育自主是否被侵蝕，甚至擔心學校被逼實行「愛國教育」。

本文章由德國之聲授權提供】

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