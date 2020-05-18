華為「求生存」 3方面打造差異化

華為去年受美國政府打壓，但仍保持獲利，華為輪值董事長郭平今（18）日在「HAS 2020全球分析師大會」上表示，去年其實並沒有實現業務計畫，大概差120億美元。「求生存，是華為現在的主題詞」。

騰訊網報導，郭平表示，去年美國把華為列入實體清單(Entity List)，對華為的業務還是有很大的影響，去年其實並沒有實現業務計畫，大概差120億美元。看到每個季度的增長，去年一二三四每個季度的增長也在不斷的下滑，應該說也能看出這方面的影響，特別是華為獲取的每一個合同應該說也都跟以往相比有更多的困難。非常感謝還有那麼多的客戶對華為的信任和支持。

至於今年預期表現，郭平說，兩天前新的直接產品規則以後，很多的情況還不太清楚，還在做評估。對於後續具體業務的發展，現在還沒有一個清楚的判斷。華為作為一個ICT的設備和終端公司，我們能夠到產品的設計、積體電路的設計，但是整個超出之外的很多能力華為並不具備。所以華為其實是努力地在尋找怎麼能夠存活。求生存，是華為現在的主題詞。

華為公司將在三個方面打造差異化的，應該說能夠給客戶創造更大價值的華為雲解決方案。首先，華為公司將把耕耘30年的ICT技術和雲進行充分融合和結合，共同來拉通端、邊、管、雲，構建一個端到端的解決方案。

第二，華為公司將把自身的數字化的經驗和經歷，基於雲來形成解決方案，更好地服務於政企客戶。 第三，華為公司將堅持共創、共贏、開放的理念，和廣大合作夥伴一起來打造一個開放的雲、一個領先的雲。比如說在過去的一年裡面，華為公司和我們的雲咨詢合作夥伴來共同發展，一共有超過1萬家的雲合作夥伴一起來打造領先的解決方案。