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應譚德塞邀請 習近平將於世界衛生大會開幕式致詞
新冠肺炎疫情令兩岸關係以及北京與西方關係緊張。中共外交部發言人華春瑩今天宣布，應世界衞生組織總幹事譚德塞邀請，大陸國家主席習近平將於今日在第73屆世界衞生大會視訊會議開幕式上致詞。
據星島日報報導，世界衛生大會今日召開，台灣能否以觀察員身分參與大會成為焦點。據報，世衛總幹事譚德塞已將有關台灣與會問題的提案，送交總務委員會審議。每屆世界衛生大會召開時，都會由15個成員國組成總務委員會，委員會有權決定是否將其他議題列入既有議程中。
英、美、法、德、日本、加拿大、澳洲和紐西蘭等國家早前分別表態支持台灣與會，認為台灣的參與有助對抗新冠病毒疫情。
中共官媒新華社在會議召開前夕發表文章，批評有國家提出涉及台灣的提案，不惜以綁架世界衛生大會，損害全球抗疫合作來實現一己政治私利，強調台灣地區參加世界衛生大會必須按照一個中國原則處理。
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