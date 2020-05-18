快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

應譚德塞邀請 習近平將於世界衛生大會開幕式致詞

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平。路透
大陸國家主席習近平。路透

新冠肺炎疫情令兩岸關係以及北京與西方關係緊張。中共外交部發言人華春瑩今天宣布，應世界衞生組織總幹事譚德塞邀請，大陸國家主席習近平將於今日在第73屆世界衞生大會視訊會議開幕式上致詞。

據星島日報報導，世界衛生大會今日召開，台灣能否以觀察員身分參與大會成為焦點。據報，世衛總幹事譚德塞已將有關台灣與會問題的提案，送交總務委員會審議。每屆世界衛生大會召開時，都會由15個成員國組成總務委員會，委員會有權決定是否將其他議題列入既有議程中。

英、美、法、德、日本、加拿大、澳洲和紐西蘭等國家早前分別表態支持台灣與會，認為台灣的參與有助對抗新冠病毒疫情。

中共官媒新華社在會議召開前夕發表文章，批評有國家提出涉及台灣的提案，不惜以綁架世界衛生大會，損害全球抗疫合作來實現一己政治私利，強調台灣地區參加世界衛生大會必須按照一個中國原則處理。

疫情 譚德塞 習近平

延伸閱讀

世衛大會登場！應譚德塞之邀 習近平將在開幕式上致詞

WHA視訊會議 譚德塞：台灣與會提案已送審議

8國指台灣能拯救生命 致函譚德塞挺台參與WHA

WHA登場世衛中國拒台 各國料將聯手發聲反制

相關新聞

香港畢業生慘！反送中加疫情致職缺少55%、起薪恐減20%

南華早報報導，根據分析師和大型就業平台的最新數據，受反送中抗議和新冠肺炎疫情雙重衝擊，香港的大學應屆畢業生工作職缺銳減超...

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

美國政府公布出口管制新規，限制華為使用美國技術發展半導體，中國商務部稱中方堅決反對，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。為因應美中科技戰，中芯國際間接控股的中芯南方獲中國國家基金增資22.5億美元。

應譚德塞邀請 習近平將於世界衛生大會開幕式致詞

新冠肺炎疫情令兩岸關係以及北京與西方關係緊張。中共外交部發言人華春瑩今天宣布，應世界衞生組織總幹事譚德塞邀請，大陸國家主...

被「魔都」上海趕出來的低端人口 找不到工作又回不去故鄉的殘酷現實

過去這二十多年來，儘管經濟方面稱不上充裕，許多農民工還是得以在上海找到安身立命之處，然而他們最近這一、兩年卻面臨不少艱辛與波折。有的人工作減少，有的人每轉職一次薪水就縮水一次，有的人在失控的房地產泡沫下因付不出房租而流離失所，有的人則一次面臨以上所有衝擊而走投無路。他們在瀕臨極限的狀態下，沒有一天不想著離開上海，其中也有人真的離開了。不過不久之後，所有人又都鬱鬱寡歡地重返此地，因為無論是到其他都市或返回鄉下，他們所處的環境絲毫不見好轉。

全國兩會將至 京仍在「戰時」狀態

17日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市副市長、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室主任、醫療保障組組長盧彥表示，目前北京還處於二級響應狀態，儘管已到二級狀態，但仍在「戰時」狀態，要在戰爭中學習戰爭。

疫情下的兩會 聚焦後新冠中國秩序

中國全國人民代表大會將在5月22日在北京召開，全國政協會議則將在前一天開幕。

馬紹章：結合中華民國台灣化與九二共識 與陸談新願景

從台灣史觀來看當前政治變局，海基會前副董事長馬紹章今（18）日在遠見華人精英論壇撰文指出，國民黨須認清，兩岸統一就是黨的...

疫情商機 中國2個月外銷5671億元醫療物資

美國官方近期公布報告，指中國1月刻意隱瞞疫情，同時囤積醫療物資。中國昨天公布的數據則顯示，中國3月至5月共外銷509億枚...

眼中只有你 統計：環時頭版標題7成都在批美

2019冠狀病毒疾病疫情激化中美兩大國的爭端，中國官媒火力全開抨擊美國，有微信公眾號統計，中國立場激進的外圍官媒環球時報...

「十三五」如何收官？ 「十四五」如何接續？

大陸「全國兩會」即將舉行，如何確保被疫情打亂的「十三五」規畫圓滿收官，料成代表委員建言重點。而「十四五」如何接續，也將成為各方關注焦點。

北京瞭望／軍事謎語 經濟答案

北京城中本周大事，是推遲80日的人大政協會議召開。原以為這時經濟學界，會又熱心又忙碌，誰料其圈中討論的多是題外話，特別是一些軍事的題外話。比如南海那邊因何去那麼多船，唐山港因何有大軍演、「新舉國體制」與千枚核彈有什麼關係等等。聽那些議論，以為進了軍迷圈。

疑心臟病 陸駐以大使陳屍官邸

路透報導，以色列警方發言人表示，五十七歲的中國大陸駐以色列大使杜偉十七日陳屍於特拉維夫郊區赫茲利亞的寓所。警方尚未宣布他的死因，當地媒體報導，杜偉疑因心臟疾病猝逝。

熱門新聞

女預付127萬買32樓預售屋 五年後完工一看「只建29樓」

美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

影／陸新景點「飛天之吻」 男女天仙遭批：打光變妖魔鬼怪？

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

因應美中科技戰 中芯獲中國國家基金增資近7百億元

香港畢業生慘！反送中加疫情致職缺少55%、起薪恐減20%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。