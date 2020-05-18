報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

美國政府公布出口管制新規，限制華為使用美國技術發展半導體，中國商務部稱中方堅決反對，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。為因應美中科技戰，中芯國際間接控股的中芯南方獲中國國家基金增資22.5億美元。

綜合媒體報導，中國商務部發言人17日指責美國動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅，損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

中方敦促美方「立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

美國商務部15日表示，將限制華為在海外使用美國技術發展半導體的能力。這項新公告將阻絕華為「破壞美國出口管制的行徑」，且嚴格、策略性地鎖定華為獲取「以美國軟體和技術為基礎」製造半導體的行為。

在美國宣布針對華為新限制後，中國官媒人民日報旗下的環球時報援引未具名的消息來源說，作為報復，北京已經準備把一些美國公司放在「不可靠實體清單」內，這些反制手段包括對蘋果、思科及高通等美國公司發動調查和施加限制等。

美國政府的出口新規定，意圖切斷華為與海外供應商的關係。路透先前曾引述知情人士報導稱，中國電信設備巨擘華為因應美國可能祭出更多封殺措施，正逐漸將自家設計晶片的生產工作，從台積電轉移到中芯國際。

為因應美國對華為晶片封鎖升級，中國最大晶圓代工廠中芯國際間接控股的中芯南方也宣布，獲中國國家積體電路基金二期和上海積體電路基金二期分別注資15億美元和7.5億美元、共計22.5億美元新一輪增資擴股，中芯國際將成為華為晶片代工的最強備胎。

微信公眾號「券商中國」報導，對於此次增資意義，中芯國際表示，由於先進製程的市場需求持續急增，增資擴股後，中芯南方月產能將6000片增加至3.5萬片，以滿足未來的積體電路晶圓代工生產需求。