快訊

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

直播／我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
美國政府公布出口管制新規，限制華為使用美國技術發展半導體，中國商務部稱中方堅決反對。路透
美國政府公布出口管制新規，限制華為使用美國技術發展半導體，中國商務部稱中方堅決反對。路透

美國政府公布出口管制新規，限制華為使用美國技術發展半導體，中國商務部稱中方堅決反對，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。為因應美中科技戰，中芯國際間接控股的中芯南方獲中國國家基金增資22.5億美元。

綜合媒體報導，中國商務部發言人17日指責美國動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅，損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

中方敦促美方「立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

美國商務部15日表示，將限制華為在海外使用美國技術發展半導體的能力。這項新公告將阻絕華為「破壞美國出口管制的行徑」，且嚴格、策略性地鎖定華為獲取「以美國軟體和技術為基礎」製造半導體的行為。

在美國宣布針對華為新限制後，中國官媒人民日報旗下的環球時報援引未具名的消息來源說，作為報復，北京已經準備把一些美國公司放在「不可靠實體清單」內，這些反制手段包括對蘋果、思科及高通等美國公司發動調查和施加限制等。

美國政府的出口新規定，意圖切斷華為與海外供應商的關係。路透先前曾引述知情人士報導稱，中國電信設備巨擘華為因應美國可能祭出更多封殺措施，正逐漸將自家設計晶片的生產工作，從台積電轉移到中芯國際。

為因應美國對華為晶片封鎖升級，中國最大晶圓代工廠中芯國際間接控股的中芯南方也宣布，獲中國國家積體電路基金二期和上海積體電路基金二期分別注資15億美元和7.5億美元、共計22.5億美元新一輪增資擴股，中芯國際將成為華為晶片代工的最強備胎。

微信公眾號「券商中國」報導，對於此次增資意義，中芯國際表示，由於先進製程的市場需求持續急增，增資擴股後，中芯南方月產能將6000片增加至3.5萬片，以滿足未來的積體電路晶圓代工生產需求。

半導體 北京 公眾號

延伸閱讀

美國進一步制裁華為 聯詠評等及目標價遭雙降

日經：台積電已停接華為新訂單

美國再祭限令 華為供應鏈台積電、日月光、京元電中招

受惠華為將急拉貨 中芯國際早盤股漲3.3%

相關新聞

香港畢業生慘！反送中加疫情致職缺少55%、起薪恐減20%

南華早報報導，根據分析師和大型就業平台的最新數據，受反送中抗議和新冠肺炎疫情雙重衝擊，香港的大學應屆畢業生工作職缺銳減超...

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

美國政府公布出口管制新規，限制華為使用美國技術發展半導體，中國商務部稱中方堅決反對，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。為因應美中科技戰，中芯國際間接控股的中芯南方獲中國國家基金增資22.5億美元。

全國兩會將至 京仍在「戰時」狀態

17日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市副市長、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室主任、醫療保障組組長盧彥表示，目前北京還處於二級響應狀態，儘管已到二級狀態，但仍在「戰時」狀態，要在戰爭中學習戰爭。

疫情下的兩會 聚焦後新冠中國秩序

中國全國人民代表大會將在5月22日在北京召開，全國政協會議則將在前一天開幕。

馬紹章：結合中華民國台灣化與九二共識 與陸談新願景

從台灣史觀來看當前政治變局，海基會前副董事長馬紹章今（18）日在遠見華人精英論壇撰文指出，國民黨須認清，兩岸統一就是黨的...

疫情商機 中國2個月外銷5671億元醫療物資

美國官方近期公布報告，指中國1月刻意隱瞞疫情，同時囤積醫療物資。中國昨天公布的數據則顯示，中國3月至5月共外銷509億枚...

眼中只有你 統計：環時頭版標題7成都在批美

2019冠狀病毒疾病疫情激化中美兩大國的爭端，中國官媒火力全開抨擊美國，有微信公眾號統計，中國立場激進的外圍官媒環球時報...

「十三五」如何收官？ 「十四五」如何接續？

大陸「全國兩會」即將舉行，如何確保被疫情打亂的「十三五」規畫圓滿收官，料成代表委員建言重點。而「十四五」如何接續，也將成為各方關注焦點。

北京瞭望／軍事謎語 經濟答案

北京城中本周大事，是推遲80日的人大政協會議召開。原以為這時經濟學界，會又熱心又忙碌，誰料其圈中討論的多是題外話，特別是一些軍事的題外話。比如南海那邊因何去那麼多船，唐山港因何有大軍演、「新舉國體制」與千枚核彈有什麼關係等等。聽那些議論，以為進了軍迷圈。

疑心臟病 陸駐以大使陳屍官邸

路透報導，以色列警方發言人表示，五十七歲的中國大陸駐以色列大使杜偉十七日陳屍於特拉維夫郊區赫茲利亞的寓所。警方尚未宣布他的死因，當地媒體報導，杜偉疑因心臟疾病猝逝。

若中共奪東沙 學者：真出手就會一路打到台灣為止

日本共同社報導中共八月將在南海海域舉行大規模登陸軍事演習，並以奪取東沙島為假想目標。中共是否有意藉演訓一舉奪下東沙島？淡江大學國際關係及戰略研究所副教授黃介正分析，中共如果要奪取東沙島，將會一直進行到底，接下去就會進行軍事犯台，直到拿下台灣為止，如果只拿東沙而無後續行動，將是十分愚蠢的行為。

最後一艘051型驅逐艦「珠海艦」 退役落戶珠海桂山島

解放軍海軍第一代國產導彈驅逐艦中最遲服役的「珠海艦」，這艘外交「明星」軍艦早前宣布退役，今年將落戶珠海萬山區桂山島，成為一個「省級愛國主義教育基地」。

熱門新聞

美對華為出口管制新規 中方怒斥：將採一切必要措施

女預付127萬買32樓預售屋 五年後完工一看「只建29樓」

影／陸新景點「飛天之吻」 男女天仙遭批：打光變妖魔鬼怪？

因應美中科技戰 中芯獲中國國家基金增資近7百億元

報復美封殺華為？ 中國商務部嗆「採取一切必要措施」

婦隔28年想起買過房 開門驚見遭陌生人裝修入住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。