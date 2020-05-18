被「魔都」上海趕出來的低端人口 找不到工作又回不去故鄉的殘酷現實

日益擁擠的大都市

過去這二十多年來，儘管經濟方面稱不上充裕，許多農民工還是得以在上海找到安身立命之處，然而他們最近這一、兩年卻面臨不少艱辛與波折。有的人工作減少，有的人每轉職一次薪水就縮水一次，有的人在失控的房地產泡沫下因付不出房租而流離失所，有的人則一次面臨以上所有衝擊而走投無路。他們在瀕臨極限的狀態下，沒有一天不想著離開上海，其中也有人真的離開了。不過不久之後，所有人又都鬱鬱寡歡地重返此地，因為無論是到其他都市或返回鄉下，他們所處的環境絲毫不見好轉。

農民工的這種行動，究竟有什麼象徵意義呢？

若從結論說起，這代表包含上海在內的中國大都市，都已經沒有餘力接收「難謀生者」了。尤其是沒有學歷也沒有技術的人，無以謀生的現象益趨顯著。無論是在大都市、地方都市或農民工的故鄉，他們甚至連不求「滿足」但求還能「接受」的東西都已經開始無法獲得了。

這些農民工如何才「能接受」這一切呢？關鍵就是，他們能否至少在還無法確信「下一個會輪到我」之前，還能擁有做這個夢的機會。這些農民工住在如同廢墟的破屋中，視而不見高級公寓的都市人，做著都市人不想做的基層勞動或雜活，一直支撐著他們的就唯有這個「明天就會輪到我」的希望而已，但那個希望如今正迅速破滅。

他們這樣的情狀在中國，尤其在都市地區，已被認知為社會問題了嗎？不，事實正好相反。

二○一七年初夏，我向一位在上海數一數二大報社擔任記者、目前獨立出來從事藝術相關工作的上海朋友提到，最近上海愈來愈艱困了呢，沒有工作的人也變多了。他卻說：「啥？艱困是什麼意思？你說誰很艱困啊？」

他一臉不可置信地反問，似乎聽到了什麼真的令他意想不到的消息。

於是我告訴他最近發生在上海農民工身上的狀況，他只說了一句：「喔，或許真是那樣吧。」

然後就沒有其他反應了，彷彿這事是發生在其他國家一樣。

一想到他是前報社記者，我對他的反應就不勝唏噓。但即使如此，他在上海出身的中國人之中，並不是特別遲鈍的人。因為不光是過去幾乎形同免費從國家取得的房地產，在這兩、三年的失控泡沫下，價格如天文數字般飛漲，而且在上海生活，還會時常聽到附近鄰居成為億萬富翁的傳聞，所以看在上海人應該無法想像那些家庭女傭、工地的體力勞動者，或最近興起的宅急便、外送員等每天出現在眼前的農民工，明明跟自己一樣居住在上海這塊土地，卻遭遇生活狀況比幾年前惡化等情形。農民工的身影肯定投射在上海人的視網膜上，但實質上卻形同視而不見，彷彿他們根本不存在。

明明存在卻看不見的這個現象，跟日本傳聞中的中國人形象正好相合。近年來，中國人給日本人留下最強烈的印象，應該就是他們在日本觀光時的爆買行為了。然而，我在本書中提及的我的農民工朋友，沒有一人去過日本爆買。理由很簡單，因為他們「沒有那個時間與金錢」。

據說最近爆買的趨勢暫緩，訪日中國人的消費從「財貨」轉移成「服務」。不過看我那群朋友最近的樣子，他們不僅無力消費「服務」，甚至連爆買的邊都沾不上。換句話說，在日本人認知中的「中國人」印象中，農民工從未存在過。

務農的年收入不足生活

身為「難謀生者」的農民工，究竟在鄉下要無以為繼到什麼程度，才會來到都市呢？

我在二○一七年夏天，向來自河南省農村的朋友鄭凱先生提問。他在上海從事廢棄物回收，說得更貼近現實一點，就是靠「撿垃圾」維生。

鄭凱先生說：「很簡單啊，因為我在鄉下的話，除了吃東西之外，什麼事也做不了。」

鄭凱先生是在一九九八年時來到上海，他說因為在老家的農村賺不到現金維持生計，只好來上海討生活。

轉眼就過了二十年。我問他，如果一直待在農村的話，現在還是沒辦法維持生計嗎？他說：「待在鄉下的話，可以吃自己田裡種出來的食物，一天三餐是沒問題的，但真的就只有那樣了。不過這樣講你也沒辦法想像吧？我家有三畝（約二千平方公尺）田，半年種小麥，半年種玉米，賣掉這些的話，幾年前一年還可以有五千元（相當於新臺幣二萬二千元，以臺灣銀行二○一八年底人民幣匯率一：四．四元換算，以下皆同）的現金收入，可是今年只有二千元（新臺幣八千八百元）而已。不僅如此，我父母那一代領的年金是一個月六十元（新臺幣二百六十四元），上海則是三千元（新臺幣一萬三千二百元）。上海人每月的年金比我的年收入還高耶，況且我們還得養孩子呢，就算我有五千元好了，那也是年收入而不是月收入喔？連一件衣服、一雙鞋子都買不起吧？」

即使薪水減少，即使付不起房租，還是必須到都會賺錢，這就是農民工的現狀。

※本文摘自《不存在的3億人：漂流、貧困、難以翻身，中國農民工的掙扎與悲歌》，作者／山田泰司。