港媒：港府傾向延長限聚令14天

香港媒體引述消息指，港府傾向延長最多8個人聚集的限聚令、以及其他禁止營業等措施多14天，但會考慮有條件放寬某些活動或場所的限制，最快明天公布。

據香港電台報導，據了解，港府是考慮到上周剛出現梨木樹群組感染，源頭未明，現時取消或放鬆限聚令未必適合。

抗疫專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇說，放寬任何措施都可以，但前提是必須做到足夠的新型肺炎病毒測試，每日7000至7500個，掌握到香港隱性傳播鏈的狀況，才算有條件放寬限制。他解釋，即使要放寬某些場所或活動的聚集人數，例如宗教聚會，亦要先做足準備，控制到高危因素。

袁國勇強調，並非要到完全沒有散發性感染個案，才可放寬限制措施，只是要做足夠測試，例如市民可以隨時到普通科門診，取樣本瓶留樣本做深喉唾液測試，便可大大提高社區檢測量，從而知道香港各區的感染情況，做好抗疫防疫準備。