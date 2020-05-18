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馬紹章：結合中華民國台灣化與九二共識 與陸談新願景

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
海基會前副董事長馬紹章。 照片／工商協進會網站
海基會前副董事長馬紹章。 照片／工商協進會網站

從台灣史觀來看當前政治變局，海基會前副董事長馬紹章今（18）日在遠見華人精英論壇撰文指出，國民黨須認清，兩岸統一就是黨的基因。應結合中華民國台灣化的現實與九二共識，與中共探討並提出兩岸未來的新願景。

馬紹章表示，台灣社會有不少不贊同民進黨史觀的歷史學者與文化人，但國民黨長期以來對於這些學者非常忽視，所謂智庫也是把精力放在眼前的政策性問題上，對於台灣史的研究並不重視，因此讓綠營幾乎掌握歷史的創造與詮釋權。

馬紹章認為，國民黨要理直氣壯，就必須有歷史研究做基礎，這是不能少的工作。舉例，國民黨在台灣有功有過，威權統治期間的確有不少政治迫害，但台灣能夠免於落入中共的統治之下，並且創造經濟奇蹟，國民黨的貢獻沒有必要妄自菲薄。

其次，國民黨必須認清，既然自己是創建中華民國的政黨，更是中華民國憲法的主導者，兩岸統一就是黨的基因。就像皮膚上的顏色一樣，是無法掩飾的，更遑論改變。國民黨既然反台獨，就要主張統一。國民黨受民進黨洗腦的影響，過去害怕「統一」兩個字，馬英九也說任內不談統一。然而，馬英九任內可以不和大陸談統一，但做為國民黨主席，不能不對「統一」建構具有未來性、發展性的論述與主張。

馬紹章稱，國民黨實在不必怕「統一」這兩個字，因為台獨只有一種，統一的形式、條件與目標卻有多樣的組合與選擇，換言之，統一有很大的論述空間。國民黨當前的確有各種問題，但仍應發展一套對台灣最有利的統一論述，把統一、民主、和平、發展與時間結合在一起，與民溝通，爭取支持。民進黨是靠台獨、民主、反核，只需簡單的一招半式闖江湖，但國民黨沒有這個條件，只能深化與提升自己的論述。

馬紹章表示，在當前政治形勢下，國民黨固然要正視並接受中華民國台灣化的政治現實，但正視與接受此一現實並不代表拒絕統一，相反的，國民黨應結合此一中華民國台灣化的現實與九二共識，與中共探討並提出兩岸未來的新願景。

最後，國民黨必須訓練與培養一群能夠論述溝通與辯論的人才，深入基層，就像打革命一樣，往下扎根，才有可能未來的開花結果。愈是困頓時，愈需要找到正確的戰略觀，並耐心來耕耘，否則即使機會來了，也只能徒呼負負。

國民黨 中華民國 民進黨

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