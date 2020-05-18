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為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

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全國兩會將至 京仍在「戰時」狀態

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電

17日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市副市長、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室主任、醫療保障組組長盧彥表示，目前北京還處於二級響應狀態，儘管已到二級狀態，但仍在「戰時」狀態，要在戰爭中學習戰爭。

微信公眾號長安街知事指出，盧彥指出，「1月24日，北京進入一級響應，4月30日，北京進入二級響應，我們在新冠肺炎疫情防控已經取得了重要的階段性成果。這時我們應該冷靜下來，思考哪些是我們應該繼續堅持好的狀態，哪些是我們要彌補的短板，哪些是我們要克服解決的問題，為迎接未來可能出現的問題提供堅實基礎。」

據央視報導，發布會上，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組副組長、北京市委組織部副部長張革表示，北京目前有1萬餘個居住小區、3000多個行政村，365萬返京人員進行了居家和集中觀察，社區防控人員做了大量工作。作為首都，社區防控應該說面臨的任務依然繁重，應做到「外防輸入，內防反彈」，落實「三防」、「四早」、「九嚴格」。

要繼續嚴格社區村的封閉式管理，用好健康寶小程序。繼續聚焦重點地區重點人群，嚴格入境和中高風險返京人員的管控，完善應急處置的預案，妥善做好突發事件的應急處置，最大限度的降低各類風險，確保社區村萬無一失。

談到疫情，北京市衛健委主任雷海潮說，北京市在院病人已經下降到6例，在院病例中已經沒有危重症病例。

此外，綜合媒體報導，這次與會的地方代表團及隨團媒體，在赴京前均已進行核酸檢測。運送代表團的鐵路和航空公司的乘務人員，也都要進行核酸篩查並隔離，直至出發均不得與外界接觸。抵達北京後，代表團由專車送往駐地酒店隔離。

至於梅地亞新聞中心過往用於給媒體記者發稿寫稿的工作區，已改為餐廳。過往的新聞發布廳，也一改過往的安排，每個記者坐席間隔至少一米距離，估計會場僅可容納六分之一的記者。據消息人士稱，進入梅地亞中心的記者也需做核酸測試。

北京 新冠肺炎 疫情

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