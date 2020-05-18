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疫情下的兩會 聚焦後新冠中國秩序

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）中國全國人民代表大會將在5月22日在北京召開，全國政協會議則將在前一天開幕。

中國官媒新華社18日整理出2020年兩會7大看點，分別與是「疫情防控」、「經濟社會發展預期目標」、「脫貧攻堅」、「全面建成小康社會」、「民生保障」、「民法修訂」和「因應外部環境」。

其中，中國政府在西方追責疫情下，對外政策成為焦點。究竟會對外會低調韜光養晦，還是繼續高調展現「鬥爭精神」，將影響往後中國在國際上扮演的角色。

《南華早報》引述中國人民大學國際事務專家時殷弘指，疫情和全球對中國的究責可能會迫使中國在戰略上進行反思，「國家資源在減少，疫情的流行讓全球環境更復雜，我們可能會看到中國進行一定的戰略收縮」。

但報導中提到另一種看法，澳大利亞悉尼洛維研究所智庫東亞區資深研究員麥格雷戈（Richard McGregor）並不認為疫情會改變中國的戰略思維。「中國的戰略目標不會改變，也就是在國內鞏固黨的地位，並在國外擴大影響力。在貿易、技術標准、軍事上，尤其是在南海以及與美國的競爭中，中國的戰略目標不會改變。」

戰狼不退?

周一（18日）的世界衛生大會上將有62國就新冠疫情獨立調查提案，美國更堅持要中國負起責任，但中國這段期間以來，各駐外使館以「戰狼外交」方式強力回擊相關批評。

《南華早報》報導，總部設在紐約的智庫「外交關系委員會」（Council on Foreign Relations）亞洲研究主任易明（Elizabeth Economy）說，雖然「戰狼外交」使中國與國際社會中的許多人疏遠，但她沒有看到北京改變方向。

她說：「這些努力更多的是為了說服中國民眾相信北京的辦事效力，而不是做給外國人看的，這也是為什麼北京沒有理由去改變這種做法。」

易明預測，疫情對經濟造成的損害將導致北京稍為慢下對外經濟擴張的腳步，像是「一帶一路 」擴大國際基建和貿易聯系的做法。但她表示，中國「數字絲綢之路」在電信數據路線上的擴張將繼續進行。

經濟風暴骨牌

中國官方數據顯示，第一季中國經濟下降6.8%，1至4月份主要指標仍處在下降區間。這是中國自90年代以來最低的數字。

中國2012年在十八大提出「2020年國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番」，等於2020年GDP增速要達到6.1%左右才能實現目標。不過這個目標受到中美貿易戰和疫情影響，已是遙不可及。

經濟風暴也連帶影響了「脫貧攻堅」和「全面建成小康社會」等目標。此外，在失業率不斷攀升的情況下，「民生保障」議題也將首重「紓困」。

其他看點

除了上述提到的焦點，在中國國家衛健委高級別專家組組長鐘南山指武漢地方政府最初曾向公眾隱瞞疫情後，外界也關注兩會是否會提到武漢追責和衛生體系改革。

此外，香港《國家安全法》立法和兩岸關系，也預計是本次兩會的熱門話題。

鄒宗翰/李澄欣（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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