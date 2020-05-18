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「十三五」如何收官？ 「十四五」如何接續？

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸「全國兩會」即將舉行，如何確保被疫情打亂的「十三五」規畫圓滿收官，料成代表委員建言重點。而「十四五」如何接續，也將成為各方關注焦點。

中新社報導，從目前的完成度看，「十三五」大部分任務已提前完成或達到預期進度，但仍有「硬仗」要打，確保實現全面建成小康社會、脫貧攻堅目標任務是重頭戲。

北京大學國家發展研究院黨委書記余淼傑受訪時稱，從長遠看，今年兩會應更加關注將中國大陸經濟從疫情影響下拉回正軌，以及挖掘經濟發展的深層源動力。

以目標數據為參考，但絕不唯數據論，從「六穩」到「六保」，並重創新與綠色，大陸官方愈加注重發展的質量，並將恢復經濟放在重要位置。余淼傑說，大陸經濟增長目標要著眼長遠，而當下政策也將加碼發力，結合目前挑戰的緊迫性，預計赤字率水平、消費券發放、幫扶中小企業政策、加大新基建投資、發行特別國債、財政政策一攬子組合等將成為今年兩會的重點討論內容。

與此同時，推動產業邁向中高端水平，推進新型城鎮化和農業現代化，促進城鄉區域協調發展；深化改革開放，構建發展新體制等亦會是今年兩會的熱點議題。

一般而言，逢五和十的年份，關於下一個五年規畫的討論都會密集展開。因此，為編製「十四五」規畫建言也將成為今年兩會的話題。

「下一個5年，是進一步深化改革至關重要的5年，在考慮『十四五』規畫時，要放在未來30年的時間尺度裡去對即將到來的5年的發展目標做出安排。」談及對今年兩會有關「十四五」規畫討論的期待時，能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥如是說。

余淼傑希望今年兩會對於「十四五」規畫的討論可集中在如下方面：強調要素的市場化配置，構建大陸國內開放的統一大市場；進一步推動減稅降費和改善營商環境，深化「放管服」改革，更好地促進貿易自由化和投資便利化；實現工業化、信息化、城鎮化的三化融合，深化新舊動能轉換；踐行區域協調發展，推進五大城市群建設；加大對科教文衛的投入，使得人民生活幸福感繼續攀升等。

疫情 北京大學

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