最後一艘051型驅逐艦「珠海艦」 退役落戶珠海桂山島

因新冠肺炎疫情而推遲的大陸全國政協、人大會議將於21、22日登場，在年度最大規模的政治會議上，大陸官方通常將勾勒未來一年的政策重點。在特殊的國內外環境下，今年的兩會已引發全球關注。

2020-05-17 00:21