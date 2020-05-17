最後一艘051型驅逐艦「珠海艦」 退役落戶珠海桂山島
解放軍海軍第一代國產導彈驅逐艦中最遲服役的「珠海艦」，這艘外交「明星」軍艦早前宣布退役，今年將落戶珠海萬山區桂山島，成為一個「省級愛國主義教育基地」。
據澎湃新聞網報導，「珠海艦」1992年入列，隸屬南海艦隊，在90年代承載了不少外訪任務，是相當活躍的一艘明星驅逐艦。1995年出訪印尼，1997年與052型導彈驅逐艦「哈爾濱艦」訪問美國、智利、秘魯、墨西哥等國，隨後又到訪澳洲，完成解放軍海軍史上第一次環球航行。
「珠海艦」舷號166，為051G2型驅逐艦，長128.6米、寬12.8米，標準排水量3250噸，滿載排水量3670噸，今年將落戶桂山島，由萬山區負責接收、安置和營運工作，區管委正積極申報省級愛國主義教育基地，爭取「珠海艦」落戶桂山島創造條件。
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