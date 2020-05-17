快訊

專家估會考33.8分穩上建中、北一女 15分可上北市公立高中

石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 重機騎士身亡

最後一艘051型驅逐艦「珠海艦」 退役落戶珠海桂山島

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

解放軍海軍第一代國產導彈驅逐艦中最遲服役的「珠海艦」，這艘外交「明星」軍艦早前宣布退役，今年將落戶珠海萬山區桂山島，成為一個「省級愛國主義教育基地」。

據澎湃新聞網報導，「珠海艦」1992年入列，隸屬南海艦隊，在90年代承載了不少外訪任務，是相當活躍的一艘明星驅逐艦。1995年出訪印尼，1997年與052型導彈驅逐艦「哈爾濱艦」訪問美國、智利、秘魯、墨西哥等國，隨後又到訪澳洲，完成解放軍海軍史上第一次環球航行。

「珠海艦」舷號166，為051G2型驅逐艦，長128.6米、寬12.8米，標準排水量3250噸，滿載排水量3670噸，今年將落戶桂山島，由萬山區負責接收、安置和營運工作，區管委正積極申報省級愛國主義教育基地，爭取「珠海艦」落戶桂山島創造條件。

解放軍 海軍 導彈

延伸閱讀

粵港澳計畫共築旅遊泡泡 靠健康碼識別免隔離可入境

睽違30多年 美國海軍為何此時重返北極圈？

中國解放軍展開11週黃海軍演 美艦出沒周邊海域

八二三砲戰功勳艦中海艦再見 海軍昨日開標作廢鐵標售

相關新聞

新華社：香港中小學教育未「去殖民化」

中共官方通訊社新華社發表時評，指香港中學文憑試的歷史科考試，竟出現公然美化日本侵華暴行的題目，考評局如果不取消，勢難平息...

最後一艘051型驅逐艦「珠海艦」 退役落戶珠海桂山島

解放軍海軍第一代國產導彈驅逐艦中最遲服役的「珠海艦」，這艘外交「明星」軍艦早前宣布退役，今年將落戶珠海萬山區桂山島，成為一個「省級愛國主義教育基地」。

大陸兩會開幕 全球關注

因新冠肺炎疫情而推遲的大陸全國政協、人大會議將於21、22日登場，在年度最大規模的政治會議上，大陸官方通常將勾勒未來一年的政策重點。在特殊的國內外環境下，今年的兩會已引發全球關注。

不滿監警報告 港警民衝突再起

周末香港，示威者再度出現，昨天下午在四區商場舉行「和你shop」行動。這次行動主要反對監警會有關反送中事件的報告，示威者商場聚集高叫反修例口號，並在欄杆掛上標語「歷史會判我們無罪」，香港警察進入商場拘捕示威者。

人大擬縮短會期 不邀境外記者

大陸全國人民代表大會十五日晚間宣布，為有效防控疫情，廿二日將召開的十三屆全國人大三次會議擬縮短會期，且不邀請境外記者臨時赴京採訪，採訪活動也將精簡，改用視訊方式進行。

ECFA風向球？ 劉結一釋「不斷完善惠台政策」訊號

大陸官方發布支持台商十一條政策措施，香港中評社昨天發表快評文章指出，大陸國台辦主任劉結一在談話中傳遞五點訊息，其中之一是表明大陸將會不斷完善惠台政策。

防控不力 吉林市衛健委副主任等5人遭免職

吉林近期爆發群聚感染，昨日吉林省委決定免去舒蘭市委書記李鵬飛職務。今天，吉林市衛健委副主任劉世君等五名幹部也都被免職。

香港反送中運動再起 網友發起「和你SHOP」活動

香港今日再有反送中零星示威活動，網友今日發起「和你SHOP」，晚間一批示威者聚集在旺角的MOKO新世紀廣場中庭位置聚集，...

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

大陸官方昨發布支持台商11條政策措施，香港中評社今（6）日發表快評文章指出，大陸國台辦主任劉結一在談話中傳遞五點訊息，其...

中國人大：考慮縮短會期 不邀境外記者採訪

中國全國人民代表大會官員昨天宣布，為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康，22日將召開的3次會議會期考慮適當縮短，不邀請...

首認暴動罪 港示威者判刑4年

香港一名「反送中」示威者早前在法院承認參與暴動罪，他昨天被判囚四年，目前未知是否會上訴。這是「反送中」發生以來首名承認暴...

反送中監警報告 再掀官民對立

香港監警會昨發表「反送中」運動審視報告，香港特首林鄭月娥接受報告建議，並指報告全面及客觀，但泛民主派非常不滿，形容報告是...

熱門新聞

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

ECFA將十周年 大陸釋善意

美制裁進一步升級 華為：英雄自古多磨難

大陸兩會開幕 全球關注

ECFA風向球？ 劉結一釋「不斷完善惠台政策」訊號

彭博資訊專欄／一場疫情…美中走向最糟情境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。