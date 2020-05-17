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109國中教育會考數學科 完整試題與解答

新華社：香港中小學教育未「去殖民化」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
新華社時評說，回歸近23年，香港中小學教育至今仍沒有進行去殖民化過程，更沒有建立與「一國兩制」制度相適應的新教育體制。（香港電台）
新華社時評說，回歸近23年，香港中小學教育至今仍沒有進行去殖民化過程，更沒有建立與「一國兩制」制度相適應的新教育體制。（香港電台）

中共官方通訊社新華社發表時評，指香港中學文憑試的歷史科考試，竟出現公然美化日本侵華暴行的題目，考評局如果不取消，勢難平息所有中華兒女的憤怒。文章又指，歷史科和通識科試卷近年頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目，令人不禁懷疑相關涉事人是否公器私用，利用考試對學生進行「滲透式洗腦」。

時評說，香港校園似乎成了可以肆無忌憚鼓吹歪理邪說、攻擊「一國兩制」、詆毀民族國家的法外之地；回歸近23年，香港中小學教育至今仍沒有進行「去殖民化」過程，更沒有建立與「一國兩制」制度相適應的新教育體制。

時評還說，期待特區政府拿出魄力與勇氣，堅決撥亂反正，下大力氣根治香港教育「頑疾」，為香港未來把好關。

香港 一國兩制 日本

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