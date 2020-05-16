香港反送中運動再起 網友發起「和你SHOP」活動

香港今日再有反送中零星示威活動，網友今日發起「和你SHOP」，晚間一批示威者聚集在旺角的MOKO新世紀廣場中庭位置聚集，高呼反送中口號，商場隨即廣播，籲勿違反限聚令，商場外則有警車在外戒備。

據港媒星島日報報導，一批示威者在商場內高呼「光復香港，時代革命」、「解散警隊」等口號，並一齊唱反送中的歌曲。商場隨後作出廣播，表示港府為因應新冠肺炎疫情，禁止多於8人的公眾集會，提醒商場內的人士保持社交距離，以免違反「限聚令」。

商場外，則有警車停泊在場戒備，一批軍裝警則在港鐵站一帶巡邏。

下午，將軍澳東港城亦有示威者在商場聚集，警方兩度進入商場，在現場拘捕8人。現場有人質疑是商場報警，不過東港城發文澄清，指出並沒有報警。

港警指出，今日下午約2點，有近50人在將軍澳東港城內聚集及叫口號，警方懷疑有人參與未經批准集結，因此進入商場警告聚集群眾離開。不過，部分人士拒絕聽從警告並與警方對峙，警方於是採取執法行動，拘捕8人，分別涉嫌「非法集結」、「襲警」與「阻差辦公」罪。