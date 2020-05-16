快訊

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港反送中運動再起 網友發起「和你SHOP」活動

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
港警今天在商場內巡邏攻捕黑衣示威者。（路透）
港警今天在商場內巡邏攻捕黑衣示威者。（路透）

香港今日再有反送中零星示威活動，網友今日發起「和你SHOP」，晚間一批示威者聚集在旺角的MOKO新世紀廣場中庭位置聚集，高呼反送中口號，商場隨即廣播，籲勿違反限聚令，商場外則有警車在外戒備。

據港媒星島日報報導，一批示威者在商場內高呼「光復香港，時代革命」、「解散警隊」等口號，並一齊唱反送中的歌曲。商場隨後作出廣播，表示港府為因應新冠肺炎疫情，禁止多於8人的公眾集會，提醒商場內的人士保持社交距離，以免違反「限聚令」。

商場外，則有警車停泊在場戒備，一批軍裝警則在港鐵站一帶巡邏。

下午，將軍澳東港城亦有示威者在商場聚集，警方兩度進入商場，在現場拘捕8人。現場有人質疑是商場報警，不過東港城發文澄清，指出並沒有報警。

港警指出，今日下午約2點，有近50人在將軍澳東港城內聚集及叫口號，警方懷疑有人參與未經批准集結，因此進入商場警告聚集群眾離開。不過，部分人士拒絕聽從警告並與警方對峙，警方於是採取執法行動，拘捕8人，分別涉嫌「非法集結」、「襲警」與「阻差辦公」罪。

反送中 香港

延伸閱讀

泰國重振經濟鋪路 疫情高風險名單移除中韓

越南星國躍亞太投資熱點

首認暴動罪 港示威者判刑4年

反送中監警報告 再掀官民對立

相關新聞

香港反送中運動再起 網友發起「和你SHOP」活動

香港今日再有反送中零星示威活動，網友今日發起「和你SHOP」，晚間一批示威者聚集在旺角的MOKO新世紀廣場中庭位置聚集，...

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

大陸官方昨發布支持台商11條政策措施，香港中評社今（6）日發表快評文章指出，大陸國台辦主任劉結一在談話中傳遞五點訊息，其...

中國人大：考慮縮短會期 不邀境外記者採訪

中國全國人民代表大會官員昨天宣布，為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康，22日將召開的3次會議會期考慮適當縮短，不邀請...

首認暴動罪 港示威者判刑4年

香港一名「反送中」示威者早前在法院承認參與暴動罪，他昨天被判囚四年，目前未知是否會上訴。這是「反送中」發生以來首名承認暴...

反送中監警報告 再掀官民對立

香港監警會昨發表「反送中」運動審視報告，香港特首林鄭月娥接受報告建議，並指報告全面及客觀，但泛民主派非常不滿，形容報告是...

造假發酵 瑞幸咖啡北京關閉80家店止損

位於北京大興區鴻坤廣場B座一層的沿街店鋪中，瑞幸咖啡店招的英文字母和鹿角LOGO已經被撤掉，店鋪此前的房東說：「停業快一...

法國計畫對台軍售 陸國防部：堅決反對

針對法國計畫向台軍售，大陸國防部發言人任國強今日表示，陸方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事...

「撐住呀手足！」 香港首名承認暴動罪示威者判刑4年

香港反送中運動首位承認「暴動」的示威者，今日被香港法院判4年有期徒刑，據港媒報導，被告聽聞審判後反應平靜，不過旁聽人士則...

川普喊切斷中美關係 陸外交部盼中美相向而行

美國總統川普昨日表示，美國可切斷整個中美關係，對此大陸外交部發言人趙立堅回應，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利...

龐培歐指大陸衛健委銷毀病毒樣本 陸斥責混淆視聽

針對美國國務卿龐培歐指出，大陸國家衛健委在1月3日下令銷毀病毒樣本，且拒絕與他國分享病毒株，大陸國家衛健委科教司監察專員...

BBC：疫情下中國「戰狼外交」 將成新常態？

繼中國外交部發言人趙立堅發表「美軍帶毒論」之後，一波中國駐外大使館和外交官近期的言論再次引發關注。BBC報導稱，疫情之下大行其道的中國「戰狼」外交，會不會成為新常態。但多位中國學對此警告說，此舉正加深中國與世界之間的鴻溝，呼籲停止有關疫情起源的爭論，因為這只會讓中美更加互推責任。

大陸下周進入「兩會」時間 北京地鐵加強安檢力度

下周大陸將迎來「兩會」時間，北京地鐵今日表示，為確保軌道交通運營安全，自下周一（18日）起，北京地鐵各車站將進一步加大安...

熱門新聞

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

紅裙女闖公路「一字腿」攔運鈔車 疑精神失常擋車頭又跨又騎

棕熊襲擊牧民帳篷遭擊斃 胃部驗出「未消化人體組織」

「十萬個為什麼」作者葉永烈逝世 享壽80歲

劉結一：兩岸形勢嚴峻 正義必定戰勝邪惡

全面建成小康社會恐跳票？林毅夫：政策目標順延可接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。