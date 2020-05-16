ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

大陸官方昨發布支持台商11條政策措施，香港中評社今（6）日發表快評文章指出，大陸國台辦主任劉結一在談話中傳遞五點訊息，其中之一是表明大陸將會不斷完善惠台政策。

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）今年簽署屆滿十周年，對於大陸是否會因兩岸關係惡化提出終止ECFA的問題，劉結一最新發出的訊號值得玩味。

文章稱，在兩岸關係異常複雜嚴峻、台商台企面臨重重困難的此時此刻，劉結一三千多字的講話，至少傳遞幾個重要訊息：第一，高度肯定台商台企在抗疫中的貢獻；第二，大陸一直高度重視並切實維護在大陸台胞的身心健康、落實執行涉台疫情防控政策。

第三，著力幫助台商台企在做好疫情防控的基礎上，推進復工復產；第四，表明大陸將會不斷完善惠台政策，大力支持台商台企開拓新的發展空間；第五，疫情對兩岸經濟合作雖帶來一定消極影響，但兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變，融合發展的勢頭不會減弱。

官媒中新社今也發表題為「親望親好 大陸持續推動兩岸融合發展」的評論文章。文章稱，大陸官方推出這11條政策措施，再次表明大陸方面持續推動兩岸融合發展。

文章稱，許多台灣人士為兩岸關係的前景感到擔憂，更對新冠疫情衝擊下的經濟環境充滿不確定感。大陸方面此時推出助力台企11條，則傳達明確的信號：即不論民進黨當局如何設置障礙，大陸對台大政方針不會變，深化兩岸融合發展的方向明確。

文章表示，目前大陸疫情得以有效控制，企業復工復產，社會生活逐步回歸正軌。大陸經濟韌性強勁，保持著穩中向好、長期向好的基本趨勢。這當中有兩岸同胞共同的貢獻，其積極成果也理應由兩岸同胞共同享有。