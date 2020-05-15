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造假發酵 瑞幸咖啡北京關閉80家店止損

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
三月初爆出財務收入造假的瑞幸咖啡，已在北京迅速關閉八十家店。（界面新聞照片）
三月初爆出財務收入造假的瑞幸咖啡，已在北京迅速關閉八十家店。（界面新聞照片）

位於北京大興區鴻坤廣場B座一層的沿街店鋪中，瑞幸咖啡店招的英文字母和鹿角LOGO已經被撤掉，店鋪此前的房東說：「停業快一個月了，昨天剛把設備、機器都搬走。」界面新聞報導，三月初爆出財務收入造假的瑞幸咖啡，已在北京迅速關閉80家店。

一個月之前瑞幸決定將這家門店關閉，並於5月14日搬走了設備、剩餘的物料等，只留下空蕩蕩的吧台。

房東透露，這家瑞幸咖啡店開了整整兩年，旁邊挨著火鍋店，不過大多訂單來自外賣，如果不是瑞幸虛增營收事件，這家店可能會走完3年合同期。不到70平方公尺的門市，正常營業時僅有3組桌椅，要付4萬元人民幣租金，這在北京同樣的區域內並不算便宜，門市不太可能盈利。不過，在他看來，瑞幸本身就是愛燒錢的公司，「他們以前不怕虧，不過此時一時彼一時了」。

開到4500家店，是瑞幸前CEO錢治亞強調的2019年門店數量目標，這一目標最終定格在2019年底的4509家。而一度瘋狂開店的瑞幸咖啡，現在已開始進行門市收縮。

界面新聞報導，被撤掉的不止鴻坤廣場這裡的一家店，他從瑞幸員工處得知的數字是80家。這意味著，瑞幸北京400多家門市中，今年要關掉近五分之一。

另一位瑞幸員工稱，這是春節後的決定，那時瑞幸造假的新聞還未被曝光，瑞幸便已經決定了北京關店70家，原因是北京的許多瑞幸咖啡店鋪覆蓋的消費群範圍重疊，但4月2日的暴雷，讓所有的門店忙得不暇顧及閉店，直到4月中旬，部分店面才又開始執行關店策略。

鴻坤廣場這家瑞幸咖啡便是從4月14日開始停業的。在同一時間點關店的，還有位於豐台科技園區漢威國際廣場1區B1層一家瑞幸咖啡。後者的店舖內並未撤去店標，店內吧台上2台咖啡機和打印訂單的機器仍在，就連吧台下方的冷櫃也仍然亮著燈。附近的店家表示，這家瑞幸已經關閉15天左右，原材料基本也撤了，原因是「無照經營」。

然而，在接連有店面關店的同時，瑞幸還在開出新的門市，只是放緩了開店的速度。

5月14日，總部位於紐約的數據公司Thinknum Alternative Data披露，第二季度截至5月12日，瑞幸咖啡在中國大陸市場平均每天開設10家門市。這些數據由Thinknum通過公開渠道蒐集獲得。

不過瀋陽和北京的兩位瑞幸員工否認了這一數字。瀋陽的一名瑞幸咖啡店店長稱，瑞幸在當地執行關3開1的策略，關閉3家數據差、杯量低的店鋪，開一家之前談好的店。

瑞幸北京員工透露，公司早期很多門市有些「飢不擇食」、只要能談下來的地方就會開店，因為負責拓展開發的員工能因此拿到提成。其中，一家由公廁改造的上海瑞幸咖啡店曾在微博上被網友吐槽，上述員工稱這家公廁店是「開發圈的笑話」。

「能談的地方幾乎都談完了，所以現在就改做無人售貨機了。」上述瀋陽瑞幸店長說。

2019年1月8日，瑞幸咖啡宣布推出兩款無人零售機－瑞即購（luckin coffee EXPRESS）和無人售賣機「瑞划算」（luckin popMINI）。在瑞幸門店網點圖中，這些無人售貨機也被納入門市分布。

界面新聞以北京德勝門、永安里、蕭村橋、豐台北路4個分布於北京不同方位的地名定位，發現瑞划算（M）機器已經被納入定位系統，此外，小鹿茶的新開門店也同樣被顯示在瑞幸APP或者小程序中，因此瑞幸咖啡的新開門店數字裡，很可能也包括了無人售貨機、無人咖啡機以及小鹿茶門店。

上海啡越投資管理有限公司董事長王振東稱，瑞幸的關店策略其實是正確選擇，因為早期選址問題較多，主要基於覆蓋重複、對人流量分析較為草率等因素，現在關閉虧損店鋪也是止損對策之一。

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