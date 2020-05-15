聽新聞
test
0:00 / 0:00
法國計畫對台軍售 陸國防部：堅決反對
針對法國計畫向台軍售，大陸國防部發言人任國強今日表示，陸方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫，要求法國立即撤銷對台軍售案。
據中國新聞網報導，對於法國計畫對台軍售一事，任國強做出上述表態。
他說，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。陸方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫。
任國強說，陸方要求法方立即撤銷有關對台軍售專案，以免對兩國兩軍關係造成進一步損害。「中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言