法國計畫對台軍售 陸國防部：堅決反對

「是歷史思辨？還是偷渡辱華？」攸關大學升學機會的「香港中學文憑考試」（DSE），14日舉行了歷史科測驗。然而在今年度的中國歷史申論考題中，試卷上卻出現了引發中國憤怒的敏感題目——「『1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊。』你是否同意此說？」——此一題目意外地引發了北京當局的憤怒，並透過中國外交部駐港特派公署偕同港府教育局，共同譴責此題「嚴重傷害國民的感情和尊嚴」，並公開點名考評局內兩名高階職員的私人社交帳號，指控局內有人藉由出題「散播『反對國家』的仇恨言論」。但教育部與中央的批評，反激起香港民間學界的激烈反彈，除了反控非關單位「外行亂放砲」，更痛指港府正協同北京發動教育界的「現代文字獄」。

2020-05-15 12:40