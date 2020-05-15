聽新聞
test
0:00 / 0:00
「撐住呀手足！」 香港首名承認暴動罪示威者判刑4年
香港反送中運動首位承認「暴動」的示威者，今日被香港法院判4年有期徒刑，據港媒報導，被告聽聞審判後反應平靜，不過旁聽人士則大喊「撐住呀手足！」
據港媒綜合報導，該名承認罪行的示威者是在去年6月12日參加反送中示威運動，他是一名年輕的救生員。他4日承認一項暴動罪，今日被判刑4年。
法官胡雅文表示，他相信被告有真誠悔意，但控罪相當嚴重，因此以6年監禁作量刑起點，鑑於被告認罪獲刑期扣減，終判囚4年。
據報導，21歲的被告洗嘉豪承認於去年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他人參與示威運動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言