「撐住呀手足！」 香港首名承認暴動罪示威者判刑4年

香港反送中運動首位承認「暴動」的示威者，今日被香港法院判4年有期徒刑，據港媒報導，被告聽聞審判後反應平靜，不過旁聽人士則大喊「撐住呀手足！」

據港媒綜合報導，該名承認罪行的示威者是在去年6月12日參加反送中示威運動，他是一名年輕的救生員。他4日承認一項暴動罪，今日被判刑4年。

法官胡雅文表示，他相信被告有真誠悔意，但控罪相當嚴重，因此以6年監禁作量刑起點，鑑於被告認罪獲刑期扣減，終判囚4年。

據報導，21歲的被告洗嘉豪承認於去年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他人參與示威運動。