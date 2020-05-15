川普喊切斷中美關係 陸外交部盼中美相向而行

美國總統川普昨日表示，美國可切斷整個中美關係，對此大陸外交部發言人趙立堅回應，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平穩定，並說當前應加強合作，盼中美相向而行。

川普在接受美媒採訪時，被問及如何應對中國的問題，他說，「我們可以做很多事，我們可以做任何事。我們可以切斷一切關係。」

大陸外交部今日舉行例行記者會，會上趙立堅被問及相關問題，並作如上回應。他接著說，當前中美雙方應該繼續加強抗疫合作，儘快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，但這也需要美方同中方相向而行。

大陸鷹派官媒環球時報總編胡錫進則對此表示，「特普朗聲稱，美國可以切斷整個中美關係，這樣美國可以節省5,000億美元。但就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死身體裏的病毒，大家記住這一點，在聽他說要切斷與中國的整個關係，就不會吃驚了」。