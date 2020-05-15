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BBC：疫情下中國「戰狼外交」 將成新常態？

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
「戰狼式」的外交詞匯出現在2017年，但這種外交思維在新冠疫情期間得到了眾多中國外交官的背書。圖為電影「戰狼」劇照。(取材自微博)
「戰狼式」的外交詞匯出現在2017年，但這種外交思維在新冠疫情期間得到了眾多中國外交官的背書。圖為電影「戰狼」劇照。(取材自微博)

繼中國外交部發言人趙立堅發表「美軍帶毒論」之後，一波中國駐外大使館和外交官近期的言論再次引發關注。BBC報導稱，疫情之下大行其道的中國「戰狼」外交，會不會成為新常態。但多位中國學對此警告說，此舉正加深中國與世界之間的鴻溝，呼籲停止有關疫情起源的爭論，因為這只會讓中美更加互推責任。

據報導，趙立堅被認為是「戰狼」外交的代表人物。與中國傳統外交官的謹慎、保守相比，這些外交官傾向於主動展現對抗風格，並且多使用社交媒體推特(Twitter)發表言論，很多西方學者和觀察家稱之為「戰狼」外交。

報導稱，中國外交言論最近呈現的新特徵包括：對外界的指責加以直接的言語攻擊，而非用理據駁斥或解釋；以謗止謗反擊未經證實的言論，要麼批評東道國處理疫情不利而將責任推卸給中國，要麼揚言可能對東道國實施經濟報復。

報導指出，復旦大學教授吳心伯認為，中國目前的「戰狼」外交是對以美國為首的西方「曲解和污名化中國的反擊」。另一方面，中國國內的政治和經濟因素也是造成「戰狼」外交的重要原因。

吳心伯認為，年輕人在社交媒體上的反應迫使中國外交轉為「奮起反擊」的風格。

紐約城市大學政治學教授夏明說，中國試圖「通過挑起國際混戰，來為國內民眾，尤其是青年人的挫折感找到發洩對象。」他強調，「這本質上是在轉移國內危機根源。」

報導說，不論是被動反擊，還是主動操作，「戰狼」外交已經產生一些不良影響。新冠疫情蔓延，而大國合作遙遙無期。中美兩國間的信任進入建交以來的冰封期。

「戰狼」外交是否會成為疫情過後的常態，還有待觀察。吳心伯認為，目前是「特殊背景下的戰術調整」，今後是否維持「取決於西方怎麼做」 。

另據香港南華早報報導，多位中國重量級學者最近不約而同針對外交系統和官媒的「戰狼外交」作法警告說，此舉正加深中國與世界之間的鴻溝；學者並呼籲停止有關疫情起源的爭論，因為這只會讓中美更加互推責任。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在5月8日關於中國國際問題的一場論壇中說，這種作法原本是要凸顯中國政治制度的優越性以及中國在抗擊全球公共衛生危機中的領導地位，但實際上問題卻複雜得多。

時殷弘說，外交系統和官媒未能體察這種複雜性，作法上有欠深思熟慮，急切和高調的手法導致事與願違，反而加深了中國與其他國家之間的鴻溝。

時殷弘表示，中國應儘快改變方式，以降低華府政策圈逐漸高漲的反中情緒。

此外，時殷弘也呼籲停止有關病毒起源的爭論，「因為這只會讓加重中美之間互推責任的情況」，而找出病毒起源的答案需要時間。

南京大學中國南海協同創新研究中心主任朱鋒10日也在學校一場線上座談中表示，這種「戰狼」手法已加劇北京和華府之間的緊張關係。朱鋒呼籲中國當局緩和這種緊張情勢，並調整外交政策。

疫情 北京

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