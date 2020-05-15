大陸學者阮宗澤：不對520講話抱期待 要警惕

520將至，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤近來表示，對於蔡英文總統520講話不抱期待，沒有多大期望，倒是提警惕。

據中評社報導，昨日中國記協和中國國際問題研究院聯合舉辦新聞茶座，會上阮宗澤做出如上表示。

阮宗澤指出，蔡英文過去四年的執政當中，民進黨政府一再否認「一個中國」原則，不承認「九二共識」，導致兩岸關係的緊張。至於為什麼要提高警惕？他指出，民進黨政府可能因為蔡英文可以連任，是因為其政策獲得更多的支持，在一定意義上鼓勵他採取更多的冒險行為，甚至觸碰一些底線，這非常危險，需高度警惕的地方。

中國國際問題研究院亞太所所長劉卿則認為，要聽其言觀其行。他認為，維護「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，涉及兩岸關係根本性質的原則問題，沒有模糊空間。