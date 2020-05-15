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武漢稱三百萬人已受檢 全市普篩可能嗎？

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據中國官媒新華社5月14日報導，「武漢決定在前期已完成300多萬人次核酸檢測工作的基礎上，擴大核酸檢測範圍，加大無症狀感染者排查、收治力度」。

新聞提到，武漢市召開「全市加強核酸檢測加快篩查無症狀感染者」工作部署會，接下來將對全市1100萬市民開展核酸檢測，防控無症狀感染者。

有關篩查所需經費，報導也指出，原則上由武漢市、區財政按1:1比例分擔。

路透社13日報導，武漢因上周末發生一起群聚感染的案例，當地政府預計將展開一項為期10天的核酸檢測計劃。

按路透社的計算，武漢預計得在10天內檢測超過1千1百萬人，但目前官方平均一天進行大約4萬7千件核酸檢測，。而這份要求全市普篩的文件還規定，年長者與人口密集的集合住宅，以及外來人口集中的地方應為重點篩檢區。

檢測能力有多高？

據中國工信部上個月公布的數字，當時的檢測試劑生產能力就達到每天500萬份。盡管中國並不公布每日實際檢測的數量，但其檢測能力遠遠高於其他實施大量檢測的國家，如美國（30萬）、韓國（3萬）和德國（12萬）。

中國各省和大城市都公布了官方授權進行新冠病毒檢測的醫院名單，配套的實驗室檢測能力使讓受試者在幾小時後就能得知結果。一些地方政府已將新冠檢測納入基本醫保範疇，承擔部分檢測費用。

不僅有醫療需求的民眾有可能便捷快速獲得檢測，學校、企業和單位也利用這一資源為復工復課創造條件。一些企業為職工承擔檢測費用，有的要求自己的員工在獲得了新冠陰性檢測結果後才能上班。

電商巨頭阿裡巴巴和京東通過其平台向用戶提供檢測預約。廣州一家出租車公司在當地政府的要求下，讓旗下所有14000名司機作了新冠病毒檢測。一檔才藝選秀節目“歌手·當打之年”上月邀請251位觀眾在新冠檢測後參加現場直播。

盡管如此，中國的檢測能力還遠遠達不到能提出「全民檢測」設想的水平。目前尚沒有公布全國範圍每天的檢測數據，此外測試能力的擴展在地區上並不均衡。其中湖北、廣東、浙江和黑龍江的日檢測能力達到總共32萬份，這4個省的人口總計為2.67億；北京一地就有67個檢測能力達到每天48000份以上的實驗室；而一些欠發達省份，包括雲南和廣西，則在加緊擴建實驗室，提高檢測能力。

鄒宗翰/楊威廉/葉宣/李澄欣 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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