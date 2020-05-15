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炒作世衛話題 人民日報：民進黨當局欺世盜名

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
今年的世界衛生大會（WHA）於5月18日舉行，台灣迄今仍未收到邀請信。圖為世界衛生組織（WHO）。 歐新社資料照片
今年的世界衛生大會（WHA）於5月18日舉行，台灣迄今仍未收到邀請信。圖為世界衛生組織（WHO）。 歐新社資料照片

世衛組織（WHO）將於5月18日召開世衛大會（WHA），人民日報海外版15日撰文批評，民進黨當局明裡暗裡欺騙台灣民眾有美國支持，加入世衛指日可待，但台灣仍未能以觀察員身分受邀與會，民進黨當局謊言落空，又一次欺騙了台灣民眾。

人民日報海外版15日刊登「炒作世衛話題，民進黨當局欺世盜名」，該文指出，「台灣防疫全球第一」「全世界感謝台灣」「美國全力支持台灣加入WHO」「中國形象破產失去了影響力」，……這是疫情發生以來民進黨當局向台灣民眾持續放送的謠言，高官背書、名嘴幫腔、綠媒抬轎，將台灣民眾淹沒在這種謠言之中。以至於民進黨當局聲稱「這是台灣離WHO最近的時候」，很多人也信了。

文章認為，欺騙者大抵有兩種，一是蠢，二是壞，民進黨當局在疫情中猛炒世衛話題，把世衛罵得一錢不值，以種族歧視和誹謗言論羞辱世衛秘書長，咒駡世衛成了台灣疫情期間的政治時髦，以至在美國報紙上刊登所謂宣揚台灣成就的廣告，都不忘用雙關語嘲諷世衛：WHO can help？蔡英文則見獵心喜，馬上發文表示對這則廣告的欣賞和感謝，一方面天天喊要加入WHO，一方面高官、媒體、網軍天天攻擊WHO，侮辱其官員，這不是蠢到沒邏輯是什麼？

台灣一直洋洋自得於防疫資優生，告訴民眾資優生最有資格進WHO，但是對於身處武漢的同胞，將他們的名字在航空公司和海關註記，列入黑名單，禁止登機入境，這樣的作為還天天吹噓自己是世界第一？就算到處捐口罩求點贊，真要與會WHA，怎麼解釋疫情中將自己的同胞拒之門外？註記是台灣抗疫成功的經驗嗎？是不是蠢到沒了自知？

文章指出，蠢還不算，壞更離譜，又蠢又壞，騙功無敵，聲稱因為防疫第一而離WHO最近是欺負臺灣民眾沒知識嗎？2009年至2016年，台灣連續8年以中華台北名義和觀察員身份參加世衛大會，這不是因為美國力挺，是九二共識的力道。

當年台灣的代表參加世衛大會，被民進黨追著罵賣台，一直罵出境罵到會場大門口，氣得與會官員當眾落淚，如果真關心2300萬人的健康，當年的咒駡攻擊如何解釋？

台灣當局最新的話術是，聯合國2758號決議說的是中華人民共和國代表中國，並沒說代表台灣，也就是1971年形成這個決議時，台灣就不是中國，這套說法不知能否騙住台灣民眾，但總要問一句：「1971年，台灣不是中國的是哪一國的？現在，台灣不是中國的是哪一國的？」

連這都能騙，民進黨當局的騙術，真的可以評為世界第一資優生！

人民日報海外版/截圖
人民日報海外版/截圖

民進黨 WHO 疫情 新冠肺炎

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