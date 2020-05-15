陸生來台喊卡 下一步交換生？

陸生來台今年即將迎來第十年，近十年來陸生在台權益受兩岸關係跌宕起伏影響，如今兩岸關係不佳，今年大學部陸籍新生已注定是零招生，將衝擊我高教環境，也加重兩岸關係的嚴峻。

大陸暫停今年各學歷層級畢業生赴台升學就讀，消息一出，對我大學無疑是一大打擊，讓受少子化影響的高教環境雪上加霜，更令教育界憂心的是，若兩岸關係繼續惡化，不排除交換生可能是下一步緊縮的對象，對交換生多的大學將是一大筆經濟損失。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，從兩岸關係長遠的角度而論，兩岸學子能持續交流是陸方的目標與方向，但這樣的目標如今像是大陸的一廂情願。由於台灣的仇中環境，讓大陸教育部需思量陸生的利益與安危，才做出暫停陸生赴台的決定。

不過李振廣也強調， 大陸教育部下達的政策是「暫停」，若是未來台灣政治及教育環境變好，不排除解禁。

正在輔大就讀博士班的陸生胡同學是九○後，中學時期深受台灣流行音樂與文化影響，喜歡聽周杰倫；大學時期迎上兩岸關係熱絡互動，他曾在二○一一年前以交換生身分來台交流，之後碩博士都選擇在台就讀。

他在受訪時表示，馬政府時期開放陸生赴台就讀是長遠的政策考量，對民間交流具有深遠意義。未來廿、卅年熟悉台灣的陸生可能會變成大陸社會中堅分子，對台灣具正向作用。對於大陸的新政策，胡同學表示，對大陸下此決策不感到意外，不過仍覺得感慨。