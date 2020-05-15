聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸生來台喊卡 下一步交換生？
陸生來台今年即將迎來第十年，近十年來陸生在台權益受兩岸關係跌宕起伏影響，如今兩岸關係不佳，今年大學部陸籍新生已注定是零招生，將衝擊我高教環境，也加重兩岸關係的嚴峻。
大陸暫停今年各學歷層級畢業生赴台升學就讀，消息一出，對我大學無疑是一大打擊，讓受少子化影響的高教環境雪上加霜，更令教育界憂心的是，若兩岸關係繼續惡化，不排除交換生可能是下一步緊縮的對象，對交換生多的大學將是一大筆經濟損失。
北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，從兩岸關係長遠的角度而論，兩岸學子能持續交流是陸方的目標與方向，但這樣的目標如今像是大陸的一廂情願。由於台灣的仇中環境，讓大陸教育部需思量陸生的利益與安危，才做出暫停陸生赴台的決定。
不過李振廣也強調， 大陸教育部下達的政策是「暫停」，若是未來台灣政治及教育環境變好，不排除解禁。
正在輔大就讀博士班的陸生胡同學是九○後，中學時期深受台灣流行音樂與文化影響，喜歡聽周杰倫；大學時期迎上兩岸關係熱絡互動，他曾在二○一一年前以交換生身分來台交流，之後碩博士都選擇在台就讀。
他在受訪時表示，馬政府時期開放陸生赴台就讀是長遠的政策考量，對民間交流具有深遠意義。未來廿、卅年熟悉台灣的陸生可能會變成大陸社會中堅分子，對台灣具正向作用。對於大陸的新政策，胡同學表示，對大陸下此決策不感到意外，不過仍覺得感慨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言