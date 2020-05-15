招名威風波 看見陸生兩岸難題

中原大學副教授招名威在課堂上針對陸生的歧視言論引發輿論譁然。招名威的言論說明陸生在台長久以來承受許多片面偏見對待，也揭露許多台人看待兩岸議題只簡單化為統獨之爭。一名陸生表示，兩岸個人間的偏激情緒難以消除，要更積極拓寬兩岸交流管道，讓更多人瞭解到真實的台灣與大陸。

陸生一向被視為兩岸溝通的橋梁與互動中最佳的緩衝器，不過他們也是最容易受到兩岸關係不佳影響下的群體。

今年因新冠肺炎疫情，我方暫緩陸生返台就學，大陸三個月內兩度提醒未果後，決定暫停今年陸生赴台升學。雙方的決定都來得突然，讓陸生與準陸生措手不及，這些都是反映兩岸關係不佳的事件。招名威的歧視言論則是掀開陸生在台長久積壓的不滿以及遭到部分老師霸凌的問題。

正在輔大念研究所的陸生劉同學受訪時表示，大陸青年應多與台灣交流，成為一個窗口，因為陸生在台灣，「沒有到過大陸的台灣朋友們，看到了我，就是看到了大陸」。儘管發生招名威事件，以及在台生活中碰到不舒服的事情，他認為解決的辦法是兩岸積極拓寬青年交流的各種管道，讓彼此瞭解對方。

劉同學曾經在二○一八年寫下「我為什麼去台灣讀書」的微信文章，文章提及在台灣交換半年返回北京後，他的母親覺得他變得溫和與謙謙有禮，他認為這是台灣潛移默化的影響，也種下日後研究生赴台念書的種子。

不過，他的研究生最後一哩路在今年一月廿六日被阻擋，原本當天已在機場候機大廳準備返台的他，飛機起飛前收到我衛福部宣布陸生不能入境台灣的消息。從一月廿六日到今，他還在等待回台灣念書的那天。

四月，當大陸宣布暫停今年陸生赴台升學的宣布一出，有準備申請台灣高校的陸生呼籲北京能重視他們的權益，說明政策的原因。一群陸生更搭起微信公眾號「不要讓陸生消失」，呼籲大陸應持續開放陸生赴台就讀，台灣則應盡快開放在學陸生返台。他們強調，陸生是最有可能在兩岸實現理解與溝通的人。