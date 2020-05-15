快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招名威被爆開生醫公司 逼學生掛名

聯合報 / 記者高宇震／桃園報導
中原大學生物科技系副教授招名威爭議不斷，今天又被爆出在外開公司，還找女博士生掛名董事長，女學生最終落得退學下場。圖／聯合報系資料照片
中原大學生物科技系副教授招名威爭議不斷，今天又被爆出在外開公司，還找女博士生掛名董事長，女學生最終落得退學下場。圖／聯合報系資料照片

中原大學副教授招名威被陸生投訴上課發表歧視言論，風波還未平息，本報接獲爆料，指招名威三年前找指導的碩、博士生在外成立「肽研生醫公司」，要求莊姓女博士生掛名董事長，還不讓莊女做研究，最終導致莊女學籍被註銷。中原大學證實接獲學生和家長的投訴，已成立調查小組了解事件經過，強調會全力保護學生。

招名威日前找民進黨立委何志偉開記者會，聲稱因在課堂上提及「中華民國台灣」等字眼，遭到陸生投訴，被中原大學要求在學生面前公開道歉，質疑為何在台灣的大學上課不能提中華民國台灣，教育部也一度批評中原作法；但在上課內容逐字稿曝光後，招在課堂上涉及歧視言論，課堂上也未講中華民國等涉及統獨的言論，引發新一波論戰。

但招名威本身風波不斷，莊姓女博士生父母昨出面指控，女兒當初「擔心畢不了業，不敢拒絕」，勉強答應出任公司負責人，花錢認購股份 ，承受公司營運壓力，但公司股東多為招的親戚朋友，多次在股東大會上遭眾股東言語霸凌。

此外，莊女當時收到學校撥款的十萬元研究獎金，招卻稱該獎金屬於公司所有，後來招出書，還要求莊女以該獎金買書，為自己衝銷售量。付款匯入出版社戶頭後，招不認帳，反指控莊女侵占公司財物，要脅若不償還十萬元就提告；甚至要莊女陪同前往香港宣傳新書，返台後卻向莊女父母索討代墊的機票錢，莊女父母都認賠了事。

公司後來一度周轉不靈，去年八月莊女遭撤換董事長職位；此後招不讓莊女進實驗室、無法做研究，在無法完成論文下，莊女去年升博士班三年級時辦休學，今年未辦復學，學籍自動取消，形同被退學；由於莊女選的是「碩博雙連」學制，連碩士學位都拿不到。

招名威說，公司是透過學校的育成中心的育成計畫衍生出來的企業，他只是公司的顧問，非真正的執行跟董事。對於找學生掛名當董事長一事，記者多次電話求證，招名威皆未回應。

中原大學則反駁，就算是申請科技部的研究計畫，還是要向學校報備，但招先前並未報備。

招名威 中原大學

延伸閱讀

王浩宇：招名威該檢討私人爭議 勿拿中華民國掩飾

招名威遭爆開生醫公司 還逼女博士生掛名董事長

檢舉中原大學教授 陸生：舉報未涉統獨招名威偷換話題便於炒作

母校被「黑」 統神批招名威：先挑釁道歉又塞弄

相關新聞

招名威風波 看見陸生兩岸難題

中原大學副教授招名威在課堂上針對陸生的歧視言論引發輿論譁然。招名威的言論說明陸生在台長久以來承受許多片面偏見對待，也揭露...

陸生來台喊卡 下一步交換生？

陸生來台今年即將迎來第十年，近十年來陸生在台權益受兩岸關係跌宕起伏影響，如今兩岸關係不佳，今年大學部陸籍新生已注定是零招...

招名威被爆開生醫公司 逼學生掛名

中原大學副教授招名威被陸生投訴上課發表歧視言論，風波還未平息，本報接獲爆料，指招名威三年前找指導的碩、博士生在外成立「肽...

習近平：兩會期間 北京加強防疫

中共中央政治局常委會昨天召開會議，中共中央總書記習近平表示，當前大陸疫情防控形勢總體是好的，境外疫情複雜嚴峻，內部疫情反...

炒作世衛話題 人民日報：民進黨當局欺世盜名

世衛組織（WHO）將於5月18日召開世衛大會（WHA），人民日報海外版15日撰文批評，民進黨當局明裡暗裡欺騙台灣民眾有美...

美方限縮陸媒簽證時效 陸官媒新華社表示抗議

中美之爭延伸到媒體戰，針對美國國土安全部頒布限制中國大陸人員簽證有效期縮短為90天，大陸官媒新華社發言人今日晚間發表聲明...

陸委會：大陸OTT來台經營 涉及違反兩岸關係條例

針對大陸OTT平台愛奇藝與騰訊WeTv涉嫌違法落地經營一事，陸委會發言人邱垂正今日重申，政府目前沒有開放OTT Tv產業...

陸委會談招名威事件 講學自由不容侵害

中原大學副教授招名威在課堂上針對陸生的言論引發外界關注，陸委會發言人邱垂正今日表示，台灣是一個自由民主多元開放的社會，依...

江蘇保母悶死老人 家屬：為快領工資下毒手

虞姓保母涉嫌悶死83歲老太太案件，犯案動機究竟為何？家屬稱，保母曾在第一時間否認犯案，但獲悉有監控視頻後就不再說話。家屬猜測，由於保母做不到一個月

渤海灣共軍大演習 專家：為必要時武力解決台灣做準備

據中共海事局網站本周一（11日）發布的《唐山港京唐港區軍事演習的通告》，5月14日，解放軍將在渤海灣舉行長達兩個半月的軍...

中國醫院賣假奶粉！郴州大頭娃娃案挖出黑心產業鏈

「都2020年了，為什麼娃兒還得吃『假奶』？」中國湖南省的郴州市，本周因市內爆出多起「假奶粉」醜聞而成為驚動全國的輿論焦點。事件起因是多名受害幼童家長連署求援，指自己的孩子在長期服用一款市售奶粉後竟罹患「佝僂病」，並因發育問題而成為顱骨突出的「大頭娃娃」。相關消息引發全中國的震怒後，各方才發現這已是郴州市半年來第二起的「假奶」風波，之中更涉及醫生、奶粉商與通路商的「黑心一條龍」。因此在各方壓力之下，湖南政府也於13日緊急宣布前案的懲處。但一而再而三的奶粉風暴，卻重新勾起中國社會的憤怒記憶，並再度撕裂了原本因疫情而緩解的「醫病對立」。

海山鷹改進試飛成功 廠方曾展示與遼寧艦合照

大陸航空工業貴飛公司13日發布，由航空工業貴飛改進研製的「海山鷹」飛機已在貴州安順機場試飛成功。

熱門新聞

小米CEO偷用iPhone被抓包！高層護航：不用蘋果才是虛偽

女遊客拗斷兩塊萬年鐘乳石 判賠1萬網友批「好便宜」

渤海灣共軍大演習 專家：為必要時武力解決台灣做準備

一餐吃下10個包子4隻雞腿30支雪糕 女暴食胃被撐到骨盆腔

25歲女喝奶茶喝到進加護病房 搶救26小時撿回命

環時：中方準備懲戒美國 就疫情起訴中國者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。