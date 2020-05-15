招名威被爆開生醫公司 逼學生掛名

中原大學副教授招名威被陸生投訴上課發表歧視言論，風波還未平息，本報接獲爆料，指招名威三年前找指導的碩、博士生在外成立「肽研生醫公司」，要求莊姓女博士生掛名董事長，還不讓莊女做研究，最終導致莊女學籍被註銷。中原大學證實接獲學生和家長的投訴，已成立調查小組了解事件經過，強調會全力保護學生。

招名威日前找民進黨立委何志偉開記者會，聲稱因在課堂上提及「中華民國台灣」等字眼，遭到陸生投訴，被中原大學要求在學生面前公開道歉，質疑為何在台灣的大學上課不能提中華民國台灣，教育部也一度批評中原作法；但在上課內容逐字稿曝光後，招在課堂上涉及歧視言論，課堂上也未講中華民國等涉及統獨的言論，引發新一波論戰。

但招名威本身風波不斷，莊姓女博士生父母昨出面指控，女兒當初「擔心畢不了業，不敢拒絕」，勉強答應出任公司負責人，花錢認購股份 ，承受公司營運壓力，但公司股東多為招的親戚朋友，多次在股東大會上遭眾股東言語霸凌。

此外，莊女當時收到學校撥款的十萬元研究獎金，招卻稱該獎金屬於公司所有，後來招出書，還要求莊女以該獎金買書，為自己衝銷售量。付款匯入出版社戶頭後，招不認帳，反指控莊女侵占公司財物，要脅若不償還十萬元就提告；甚至要莊女陪同前往香港宣傳新書，返台後卻向莊女父母索討代墊的機票錢，莊女父母都認賠了事。

公司後來一度周轉不靈，去年八月莊女遭撤換董事長職位；此後招不讓莊女進實驗室、無法做研究，在無法完成論文下，莊女去年升博士班三年級時辦休學，今年未辦復學，學籍自動取消，形同被退學；由於莊女選的是「碩博雙連」學制，連碩士學位都拿不到。

招名威說，公司是透過學校的育成中心的育成計畫衍生出來的企業，他只是公司的顧問，非真正的執行跟董事。對於找學生掛名當董事長一事，記者多次電話求證，招名威皆未回應。

中原大學則反駁，就算是申請科技部的研究計畫，還是要向學校報備，但招先前並未報備。