習近平：北京市要加強兩會期間疫情防控工作

中共中央政治局常委會今日召開會議，中共中央總書記習近平表示，當前大陸疫情防控形勢總體是好的，境外疫情複雜嚴峻，內部疫情反彈任務艱鉅繁重。他要求，黑龍江、吉林等發生聚集性疫情要針對性加強防控，湖北省與武漢市要完善社區防控，做好核酸檢測排查，北京市要加強兩會期間疫情防控工作。

據新華社報導，中共中央政治局常委會今日舉行會議，會議分析新冠肺炎疫情形勢，研究佈署抓好常態化防控措施落地見效，並且研究了提升產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力。習近平主持會議並發表重要講話。

習近平指出，當前大陸疫情防控形勢總體是好的，同時境外疫情形勢嚴峻複雜，國內防範疫情反彈任務仍然艱巨繁重。要堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，持續抓緊抓實抓細外防輸入、內防反彈工作，絕不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

習近平強調，要加強重點地區、重點場所內防反彈工作。黑龍江、吉林等近期發生聚集性疫情的地區要有針對性加強防控措施。湖北省和武漢市要繼續加強和完善社區防控，做好核酸檢測排查等工作，國務院聯防聯控機制武漢聯絡組要加強指導和督促。北京市要加強全國兩會期間疫情防控工作。

習近平說，要指導學校細化復學防控方案，保障師生安全和健康。要有針對性強化醫療機構感染防控措施，健全陪護和探視管理，有序恢復正常診療秩序，切實防範院內感染。

會議要求，要抓好常態化疫情防控措施落地見效。各地要認真汲取近期發生聚集性疫情地區的教訓，舉一反三，對本地防控漏洞再排查、對防控重點再加固、對防控要求再落實，確保疫情不出現反彈。對貫徹落實黨中央決策部署不力的，要嚴肅處理。要針對夏季天氣特點完善防控要求，教育引導群眾科學防護。