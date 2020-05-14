陸委會談招名威事件 講學自由不容侵害

中原大學副教授招名威在課堂上針對陸生的言論引發外界關注，陸委會發言人邱垂正今日表示，台灣是一個自由民主多元開放的社會，依據憲法捍衛大學校園學術講學自由，不容以任何理由加以侵害，並說「我們能夠理解，某些人在中共專政體制下很難真正體會民主政治多元開放，以及保障言論自由的核心價值」。

陸委會今日舉行例行記者會，有媒體詢問關於招名威的事件，讓陸生感覺被歧視。邱垂正表示，政府尊重大學自主，歡迎陸生來台就讀學習，也會致力於陸生在台學習與生活的合法權益，反對歧視，但絕對不接受校園內出現矮化國格，損害國家尊嚴的行為。「我們要再度呼籲，高教殿堂不容自我審查，橫加干涉教師講學自由。」

至於國台辦昨日對招名威事件表示，這是背學術倫理與職業道德，並批評我方陸委會和教育部對其表示支持，是台灣社會「反中仇中」的「黑保護傘」。邱垂正指出，「我們能夠理解，某些人在中共專政體制下很難真正體會民主政治多元開放，以及保障言論自由的核心價值」。

邱垂正指出，過去大陸有許多學者，在課堂設表達自己的政治觀點，而遭到學生舉報撤銷教師資格，像是著名的北京清華大學教授許章潤在網路上發表批評領導人文章，而遭到校方暫停職務與削減每月薪水的處罰；大陸也強調在許多大學校園裡，強調校園內七不講。這些限縮表示，他們很難體會台灣自由民主與開放社會的核心價值與生活方式。