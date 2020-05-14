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渤海灣共軍大演習 專家：為必要時武力解決台灣做準備

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為解放軍軍演。取自中國台灣網
圖為解放軍軍演。取自中國台灣網

中共海事局網站本周一（11日）發布的《唐山港京唐港區軍事演習的通告》，5月14日，解放軍將在渤海灣舉行長達兩個半月的軍事演習。大陸學者預計，這次軍演時間長、戰區跨度大，進行多軍兵種、跨戰區的兩棲登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目，其目的包括威懾「台獨」，為必要時以武力決台灣問題做準備。

中共海事局11日宣布，從2020年5月14日到7月31日，唐山港京唐港區將舉行軍事演習和實彈射擊，所有無關船舶、人員提前撤離到安全區域，在此期間無關船舶一律禁止進入該管制區域內，管制區大小為半徑25公里的扇形海域。

新加坡《聯合早報》14日引述大陸軍事學者宋忠平表示，中共解放軍這次在渤海邊舉行軍演的時機和演習時間都很不尋常。

他稱，蔡英文將在5月20日舉行就職典禮，台灣當局在台獨道路上也越走越遠，越走越快。預計這次軍演的重點將包括實戰環境下多軍兵種聯合作戰、兩棲登陸、奪島以及防空反導、電子對抗等，確保一旦台灣當局越過大陸《反分裂法》的紅線，大陸有決心、有能力以非和平手段解決台灣問題。

中共海軍裝備專家王雲飛則認為，中共解放軍這次選在渤海邊上演習，一是此海域是內海，外國艦機無法抵近偵察；二是可以演練保衛首都北京的重點科目，保衛北京主要是防空反導，擔負保衛首都任務的部隊可以在接近實戰的條件下檢驗和完善作戰方案；三是幾乎可以演練所有的重點使命任務科目，例如對強敵作戰中的反航母作戰、空中防禦作戰、電子信息作戰，反分裂作戰中的海空封鎖、火力突擊、岸灘作戰、立體登陸作戰、城市港口作戰等；四是陸、海、空和火箭軍機動、保障極為便利。

蔡英文總統將在5月20日邁入第二個總統任期。她在5月20日的連任就職演說有關兩岸政策部分，將維持過去所提出的「堅持原則但不冒進」及「和平、對等、民主、對話」八字箴言等概念及態度。

演習 中共 解放軍

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