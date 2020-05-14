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海山鷹改進試飛成功 廠方曾展示與遼寧艦合照
大陸航空工業貴飛公司13日發布，由航空工業貴飛改進研製的「海山鷹」飛機已在貴州安順機場試飛成功。
海山鷹飛機，顧名思義是山鷹教練機的海軍版本。
環球時報報導，改進版的海山鷹在3月16日，首次獲得大眾關注，當時貴飛公司微信公眾號發表題為「堅定必勝信心，奪取海山鷹飛機研製生產新勝利！」的文章，文中配有一張電腦合成圖片，展示了一架海山鷹飛機，在航母遼寧艦上空飛翔的畫面，並寫有「航空報國 逐夢海天」的標語。
隨後，貴飛公司多次發表微信公眾號文章，發布海山鷹飛機項目的研製進展。
4月19日，經5天3通宵首架機完成總裝交付。同日，在接收該架飛機並做好相關試飛準備後，飛機首飛進入倒計時。
根據航空工業官網介紹，山鷹飛機是為滿足大陸戰鬥機飛行員訓練需求，按照「下接教-8飛機、上接主戰飛機」的要求研製的高級教練機，可承擔戰鬥機飛行員的高級訓練任務，三代機飛行員的戰鬥入門訓練和戰術訓練任務，二代改進型飛機的飛行員改裝及戰術訓練任務。
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