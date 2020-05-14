海山鷹改進試飛成功 廠方曾展示與遼寧艦合照

「都2020年了，為什麼娃兒還得吃『假奶』？」中國湖南省的郴州市，本周因市內爆出多起「假奶粉」醜聞而成為驚動全國的輿論焦點。事件起因是多名受害幼童家長連署求援，指自己的孩子在長期服用一款市售奶粉後竟罹患「佝僂病」，並因發育問題而成為顱骨突出的「大頭娃娃」。相關消息引發全中國的震怒後，各方才發現這已是郴州市半年來第二起的「假奶」風波，之中更涉及醫生、奶粉商與通路商的「黑心一條龍」。因此在各方壓力之下，湖南政府也於13日緊急宣布前案的懲處。但一而再而三的奶粉風暴，卻重新勾起中國社會的憤怒記憶，並再度撕裂了原本因疫情而緩解的「醫病對立」。

2020-05-14 12:36