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環時：中方準備懲戒美國 就疫情起訴中國者

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共官方已著手準備對一些美國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。（中國網）
中共官方已著手準備對一些美國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。（中國網）

新冠肺炎疫情持續，美國國內部分政治人物要求就疫情向中國追責，亦有組織對中國提起訴訟。據中共黨媒環球時報報導，從相關消息人士處獲悉，中方對美國內就疫情針對中國的追責訴訟極為不滿，中國政府已著手準備對一些美國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。

不過，中國具體將採取何種措施，環球時報並未提及。

據環球網報導，近段時間以來，美國國內一些國會議員及州官員借冠病疫情問題向中國發難。4月14日，美國共和黨籍參議員約什·霍利在參議院推出《為新冠病毒受害者追求正義法案（ Justice for Victims of Coronavirus Act）》，允許美國人對中國提出私人訴訟。4月16日，美國共和黨籍參議員湯姆·科頓提出《2020年追究中國共產黨感染美國人責任法案》，要求剝奪中國在美國的主權豁免。一天后，美國共和黨籍眾議員克里斯·史密斯等人在眾議院推出類似法案，要求北京對美國人民因為冠病承受的傷害負起責任。共和黨籍眾議員班克斯也呼籲就疫情對中國進行追責索賠。

除了上述議員，包括美國保守遊說組織「自由觀察」（Freedom Watch）以及總部位於德克薩斯州的企業Buzz Photos等美國實體也加入到了訴訟的隊伍中。今年4月17日，「自由觀察」的聯合創辦人拉裡克萊曼向德克薩斯州北部法庭提交起訴書，將「自由觀察」和位於得州的一家體育攝影公司Buzz Photos列在原告名單中。起訴書要求中國政府的賠償金額超過20萬億美元。當地時間4月21日，美國密蘇里州總檢察長埃里克·施密特向聯邦法院提起一起民事訴訟，稱中國的疫情回應使該州蒙受巨大經濟損失，稱中國必須為全球新冠病毒大流行負責，並要求現金賠償。

中國社會科學院美國研究所研究員、美國外交研究室主任袁征表示，中方一再強調，中美合作是互利共贏的，中國一直秉持這樣的宗旨，也希望兩國關係能夠朝著健康的方向發展，「但是我們也不能一再退讓，絕不能容忍有些人毫無原則地對中美關係造謠生事。」他說，對於這些無端造謠生事破壞中美關係、死不悔改，進而在美國國內撈取政治利益的政客，我們要堅決進行打擊。

疫情 共和黨 新冠肺炎

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