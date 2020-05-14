部長不到場！今年兩會將以視訊和網路了解人大政協意見

中共國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署今年全國兩會期間各部門聽取全國人大代表和政協委員意見的工作。會議表示，考慮到目前仍處於疫情常態化防控的特殊情況，要以創新方式，包括通過視頻、電話、網絡等了解人大及政協的意見。

據新華社，會議確定，統一安排有關部門通過視頻連線，旁聽全國人大代表審議政府工作報告的各個小組會議直播，全程聽取意見建議。另外，各部門會成立由部門負責人員牽頭的兩會工作專班，設置代表和委員熱線電話，安排專人值守接聽，並在兩會閉幕前予以答覆。

會議又強調，面對今年前所未有的困難挑戰，要紮實做好保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定及保基層運轉等任務。

因新冠疫情延遲召開的全國人大、政協會議（「兩會」），將於本月二十一日在北京開幕。北京市警方昨日宣布，在「兩會」舉行期間，北京市區將「禁空」，禁止所有「低慢小」飛行器飛行，禁止單位、組織和個人進行一切體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動。

公安部長趙克志強調，公安機關要把做好今年全國兩會安保維穩工作作為當前頭等大事，北京市公安機關要充分履行主場主責，從嚴從實從細抓好各項安保維穩措施落實。

中新社引述北京警方昨日發布的《通告》表示，自本月二十日零時至本月二十八日二十四時，北京市區由地面至無限高，將設定為「低慢小」航空器禁飛區。「低慢小」航空器包括輕型飛機、滑翔機、三角翼、載人氣球（熱氣球）、滑翔傘、無人機、航空模型等等。對於違規飛行行為，公安機關將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處。情節嚴重者將追究刑事責任。

另外，警方也宣布，由於有引發火災的危險，全國「兩會」期間，北京也禁生產、銷售、燃放「孔明燈」。違者可追究刑事責任。