美報告世衛排除台灣的後果 陸：歪曲事實、充滿偏見

針對美國美中經濟暨安全檢討委員12日發布報告，指出世衛將台灣排除在外，導致更多人因疫情死亡。對此大陸外交部發言人趙立堅指出，該委員會發表的報告一貫歪曲事實、充滿偏見，並再度重申台灣參與世衛活動需要按照一中原則處理。

美中經濟暨安全檢討委員12日以「北京的致命遊戲：疫情期間將台灣排除在世衛之外的後果」為題，發布報告探討世界衛生組織（WHO）排除台灣帶來的影響。該報告指出，世衛因政治因素排除台灣損害全球衛生，台灣資訊分享遭抑制，世衛應對又不夠即時，造成人命喪失。

趙立堅在今日的大陸外交部例行記者會上被問及此問題，他表示，這則報告歪曲事實，並重申陸方的立場是明確的、一貫的，台灣參與世衛組織活動問題上，必須按照一個中國原則來處理。

趙立堅說，在符合一個中國原則的前提下，「中國中央政府已對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排」，確保無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。台灣從未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。

趙立堅接著批評，新冠肺炎疫情發生以來，民進黨政府利用疫情大搞政治操弄，持續炒作台灣參加世界衛生組織和世衛大會問題，其目的是挾洋自重、「以疫謀獨」。

他說，陸方對此堅決反對。民進黨的圖謀也絕不會得逞。陸方敦促美國有關方面恪守一個中國原則，停止支持民進黨政府「以疫謀獨」的政治操弄，以免影響國際社會團結合作的抗疫大局。

至於法國政府計畫向台灣出售武器一事，趙立堅表示，陸方堅決反對外國向台灣出售武器，或與台灣開展軍事安全交流的立場是一貫的、明確的。陸方已向法方表達嚴重關切，「我們再次敦促法方恪守一個中國原則，撤銷對台軍售計畫，避免給中法關係造成損害」。