中原教授歧視陸生 國台辦：違背學術倫理與職業道德

針對中原大學一名副教授日前在課堂公開散布歧視陸生、攻擊大陸的言論，大陸國台辦發言人馬曉光今天指出，這是嚴重違背學術倫理與職業道德。馬曉光還批評我方陸委會和教育部對其表示支持，是台灣社會「反中仇中」的「黑保護傘」。

馬曉光表示，注意到有關報導。招某在課堂上公開散佈帶有歧視性、攻擊性的政治言論，嚴重違背學術倫理與職業道德，事實清楚、證據確鑿。

馬曉光說，台灣陸委會和教育部無視事實、罔顧是非，為其高調辯護，進一步證實他們就是台灣社會「反中仇中」的「黑保護傘」。正是這類言行及民進黨當局的偏袒縱容，惡化了兩岸教育交流和陸生在台就讀應有的正常健康的學習環境。

中原大學副教授招名威授課影片不久前曝光。在影片中，招名威原本正常講述課程內容，沒多久話風一轉，問學生「大家一定聽過很久以前的一個食安問題，叫三聚氰胺，有聽過嗎？毒奶粉三聚氰胺，可能在坐吃得都不多」，接著又看向攝影機說，「可能攝影機另外一邊的同學吃的比較多一點，對岸知道嗎？就是在講你們，就是呢，你們吃得三聚氰胺很多，知道嗎？」另外，招名威也在課上提及「所以你覺得武漢肺炎只死一萬多人，怎麼可能，對就是在講你們」。