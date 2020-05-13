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首艘國產航母、殲10研製總指揮胡問鳴 深夜落馬被查

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
首艘國產航母研製總指揮胡問鳴，涉嫌嚴重違紀違法被查。（取材自微信）
首艘國產航母研製總指揮胡問鳴，涉嫌嚴重違紀違法被查。（取材自微信）

5月12日23時30分，中央紀委國家監委官網發布消息稱，前中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。胡問鳴也是首艘國產航母、殲10的研製總指揮，遭中央紀委深夜打虎落馬。

政知圈報導，63歲的胡問鳴是江蘇揚州人，南京航空航天大學管理科學與工程專業畢業，博士研究生學歷，研究員級高級工程師。公開資料顯示，他早年曾是江蘇省揚州市邗江縣赤岸鄉知青，曾有過中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造。

2012年7月，胡問鳴履新中國船舶工業集團公司董事長，不到3年，他成為中國船舶重工集團公司董事長。2019年11月26日，「全球最大造船集團」中國船舶集團有限公司揭牌。胡問鳴於2019年8月退休。

報導指出，胡問鳴幾十年工作經歷涵蓋了空、陸、海三軍裝備的建造研發，首艘國產航母、殲10、國產大飛機C919等項目他都有重要參與。

1998年，殲10在成都成功首飛。胡問鳴率領長風機械總廠的科研團隊為殲10研製飛機座艙顯示系統等機載設備。因貢獻突出，獲授中航總「殲10首飛工程」一等功。另胡問鳴也參與中國自主研製的民用飛機新舟60生產和出口的全過程，和國產大飛機C919的前期論證。

2017年4月26日，中國第一艘國產航母正式下水。同年8月，央視在介紹最新進展時披露稱，該國產航母的研製總指揮正是胡問鳴，他全程參與中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。

國產航母 北京

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